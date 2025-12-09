В США задержаны двое подозреваемых в организации контрабанды ускорителей Nvidia в Китай на сумму $160 млн

Власти США одной рукой ослабляют экспортные ограничения на поставку ИИ-ускорителей в Китай, а другой карают тех, кто посмел нарушить действующие правила. Министерство юстиции США сообщило об аресте двух подозреваемых в организации нелегальных поставок ускорителей Nvidia в Китай на сумму не менее $160 млн.

Как отмечает Bloomberg, предполагаемые организаторы схемы пытались выдать ускорители Nvidia моделей H100 и H200 за продукцию вымышленной марки Sandkyan, на которую оформлялась экспортная документация. Помимо двух задержанных, в деле фигурирует третий участник — Алан Хао Сю (Alan Hao Hsu), которому уже предъявлены соответствующие обвинения. Он является владельцем компании в техасском Хьюстоне и нескольких складов на территории США. Именно эти помещения использовались для перемаркировки ускорителей Nvidia с целью облегчения контрабанды, как полагает следствие.

Проживающий в Бруклине китайский гражданин Фаньюэ Гун (Fanyue Gong) и канадский гражданин Бэнлинь Юань (Benlin Yuan) из Онтарио обвиняются в сговоре с сотрудниками логистической компании из Гонконга и китайской компании из сферы ИИ с целью обхода экспортных ограничений США. Представители американского министерства заявили, что операция компетентных органов США позволила выявить сложную сеть контрабандистов, деятельность которой представляли угрозу для национальной безопасности из-за организации нелегальных поставок в Китай передовых компонентов, используемых в сфере ИИ. Подобные ускорители, по мнению американских чиновников, являются неотъемлемой частью современных оборонных систем.

Напомним, что формально разрешивший поставки H200 в Китай Дональд Трамп (Donald Trump) указал на исключение из списка разрешённых ускорителей с архитектурой Blackwell и Rubin, которые являются более совершенными по сравнению с Hopper. Представители Nvidia касательно ситуации с раскрытием схемы контрабанды заявили, что даже продажи ускорителей старых поколений на вторичном рынке подвергаются строгому контролю. Компания готова содействовать американским властям в пресечении попыток незаконного оборота бывших в употреблении ускорителей.