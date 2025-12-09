В России растёт плотность роботизации — на 10 тыс. работников приходится 40 промышленных машин

По данным Kept, плотность роботизации в России увеличится на 36 % в 2025 году и составит 40 промышленных машин на 10 тыс. работников. Темпы роста выше мировых, но снижение производительности промышленности и высокие кредитные ставки могут помешать достижению цели по вхождению в топ-25 стран по этому показателю к 2030 году. Требования по локализации и нехватка инвестиций также могут негативно отразиться на дальнейшей промышленной роботизации в стране.

По данным источника, в прошлом году плотность роботизации в России выросла на 53 % до 29 машин на 10 тыс. работников. Данные Росстата говорят о том, что общий эксплуатационный парк промышленных роботов в 2024 году вырос на 62 % до 20,8 тыс. единиц. Напомним, согласно указу президента России о национальных целях развития РФ от 7 июня 2024 года, к 2030 году страна должна войти в топ-25 государств по показателю плотности роботизации.

В соответствии с консервативным сценарием развития данного направления от аналитиков Kept, плотность роботизации в РФ к 2030 году не позволит войти в топ-25 по этому показателю. По их подсчётам, количество промышленных машин к этому времени возрастёт до 134 единиц на 10 тыс. работников. Среднегодовой темпа прироста «будет выше мирового и составит 29 %, что характерно для стран догоняющего развития», а общий парк вырастет до 95,9 тыс. роботов. По оптимистическому сценарию, прирост плотности будет находиться на уровне 36 %, за счёт чего к 2030 году удастся достичь показателя в 185 машин на 10 тыс. работников. При таком раскладе объём парка роботов расширится до 131,8 тыс. единиц к 2030 году.

Аналитики Kept считают, что на консервативный сценарий влияют факторы, под действием которых снизились темпы прироста в прошлом году. Речь идёт о снижении закупочной активности предприятий, спаде производства промышленного сектора, сокращении инвестиционной активности из-за высокой ключевой ставки. Отмечается, что по состоянию на октябрь нынешнего года фактическая исполняемость федерального проекта по робототехнике остаётся низкой и составляет 9,6 % от годового лимита. Это указывает на риски своевременного освоения, а также потребность в модификации и ускорении механизмов стимулирования и воронки проектов. Сумма федерального проекта на 2025 год составляет 5,6 млрд рублей.

Гендиректор компании Technored Артем Лукин отметил, что в прошлом и нынешнем годах продажи роботов снижаются. «При ставке Центробанка порядка 15-17 % предприятия с рентабельностью 10-15 % экономически мотивированы оставлять деньги на депозите, а не вкладывать в модернизацию», — отметил господин Лукин.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, гендиректор «Завода роботов» Александр Горькуша сообщил, что в ткущем году продажи компании выросли примерно вдвое. «Если ограничить доступ к более дешёвым и массовым роботам из Китая и других стран, общая стоимость проектов вырастет, что при текущих высоких ставках и низкой марже промышленности может сделать проекты экономически неокупаемыми», — добавил эксперт практики бизнес-консультирования «ТеДо» Александр Герасимов.

С этим согласен господин Лукин. Он отметил, что требования по локализации ориентированы в основном на «железо», а не на софт и интеграцию. Многие требуемые компоненты в стране либо отсутствуют, либо их производство в таких объёмах нерентабельно, что тормозит внедрение.

Александр Герасимов также добавил, что для достижения целевого показателя в 194 промышленные машины на 10 тыс. работников необходимо внедрить не менее 110 тыс. роботов к 2030 году. «Даже если взять по нижней планке полную стоимость одного «роботизированного поста» с интеграцией, которая включает робота, периферию, безопасность, инженерные работы, — в несколько миллионов рублей, порядок величины требований к общему CAPEX — это уже триллионы рублей до конца десятилетия», — считает господин Герасимов.