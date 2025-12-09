Представитель МВФ признал, что бум ИИ спасает мировую экономику от пагубного влияния внешнеторговых тарифов

Когда весной этого года президент США Дональд Трамп (Donald Trump) пригрозил большинству внешнеторговых партнёров гигантскими таможенными тарифами, многие эксперты предрекли возникновение серьёзных неприятных последствий для мировой экономики. К концу года стало ясно, что последствия реальных шагов США в этом направлении не так велики, особенно с учётом стимулирующего воздействия бума ИИ.

Директор представительства Международного валютного фонда (МВФ) на Ближнем Востоке и в Центральной Азии Джихад Азур (Jihad Azour) на финансовом мероприятии в ОАЭ заявил, что «мировая экономика устояла под воздействием растущих тарифов». Произошло это, по его мнению, отчасти благодаря сдержанному влиянию возросших тарифов на показатели инфляции. Мировая торговая система, по словам чиновника, довольно быстро подстроилась под новые тарифы, проявив достаточную гибкость. Во многом это произошло ещё и по причине некоторого «отката» со стороны США по величине тарифов, которые были утверждены на более низких уровнях по итогам переговоров со многими странами, а также предусматривались множественные исключения.

По словам Азура, «экономика продемонстрировала силу и устойчивость благодаря увеличению инвестиций в сферу ИИ по всему миру, особенно в США». Всё это позволяет МВФ увеличить прогноз по приросту мирового ВВП в текущем году до 3,2 %, а в следующем — до 3,1 %. В апреле соответствующие показатели, закладываемые в прогноз МВФ, были ниже.

По прогнозам Gartner, по итогам текущего года инвестиции в сферу ИИ в целом на мировом рынке вырастут в полтора раза до $1,5 трлн, а в следующем увеличатся до $2 трлн. Масштабные проекты в этой сфере реализуются не только в США и Китае, но и на Ближнем Востоке. Например, в региональном проекте Stargate в ОАЭ готовы принимать участие американские OpenAI, Oracle и Nvidia, но создаваемая инфраструктура будет главным образом эксплуатироваться американскими же компаниями.