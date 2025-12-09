Mercedes-Benz вместе с китайцами запустит роботакси в Абу-Даби

Сотрудничество между крупными автопроизводителями и разработчиками программного обеспечения для автопилота достаточно распространено. В этом отношении готовность Mercedes-Benz и китайской Momenta предложить клиентам Lumo Mobility в Абу-Даби возможность передвигаться на беспилотных такси не является большим сюрпризом.

Для немецкого автогиганта это первая попытка попробовать свои силы на рынке роботакси. Подготовка сотрудничества в этой сфере тесно связана с планами Mercedes-Benz по развитию собственного модельного ряда, поскольку в качестве беспилотных прототипов будут выступать специально оборудованные седаны S-класса нового поколения, которое дебютирует в январе следующего года.

Lumo Mobility является подразделением холдинга K2 Group, обладающего разрешением местных властей на эксплуатацию беспилотных такси в ОАЭ. Начать решено со столичного Абу-Даби. Немецкий автопром всё сильнее начинает зависеть от Китая, и не только с точки зрения рынка сбыта, а и в плане обмена технологиями. Volkswagen уже достиг того уровня интеграции бизнеса с китайскими партнёрами, когда они начинают разрабатывать модели концерна не только для местного рынка, но и для зарубежного.

Китайские разработчики систем автопилота вроде Momenta Global и WeRide сотрудничество с зарубежными автопроизводителями взяли за основу экспансии своего бизнеса. Первая уже снабжает продаваемые на китайском рынке автомобили BMW своими системами активной помощи водителю, а со следующего года намеревается принять участие в развёртывании сервиса беспилотных такси Uber Technologies в Германии. Основанная в 2016 году Momenta является одним из лидеров среди китайских разработчиков автопилота. Проект, реализуемый Mercedes-Benz на территории Абу-Даби, будет подразумевать активное использование собственной программной платформы автопроизводителя — MB.OS. Это позволит компании реализовать глубокую интеграцию различных сервисов со сторонним программным обеспечением.