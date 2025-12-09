Рынок генеративного ИИ в России взлетел в пять раз за год

В этом году российский рынок генеративного ИИ вырастет по сравнению с прошлым годом в пять раз, а его объём достигнет 58 млрд рублей, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные консалтинговой компании Onside и вендора Just AI. В основе такого значительного роста лежит стремление корпораций использовать отечественные решения из-за требований обеспечения безопасности данных.

По оценкам аналитиков Onside и Just AI, к 2030 году российский рынок генеративного ИИ может вырасти до 778 млрд руб., что соответствует среднегодовым темпам роста на уровне 68,1 %, но всё зависит от успешного масштабирования B2B-внедрений в 2026–2027 годах.

В 2025 году наметился переход от этапа пилотирования проектов к промышленному внедрению, отмечают аналитики, хотя пилотные проекты продолжают лидировать по количеству с долей рынка в размере 55 %, тогда как на масштабирование пилотов приходится 30 %, на промышленные внедрения — 15 %. Бюджет пилотных проектов обычно составляет 5–15 млн руб. без учёта затрат на IT-инфраструктуру.

Внедрение генеративного ИИ в разрезе отраслей отличается неравномерностью. По данным Onside, банковский и страховой секторы занимают около 20 % рынка (12 млрд руб.) на конец 2025 года, на информационные технологии приходится около 7 млрд руб., на ретейл — около 6 млрд руб., на телеком — около 3 млрд руб. Чаще всего запросы касаются автоматизации клиентского сервиса, технической поддержки, маркетинга и продаж.

Главное отличие развития российского рынка заключается в том, что он заточен под запросы крупного B2B-сегмента с его повышенными требованиями к безопасности данных, сообщил директор проектов разработчика в сфере ИИ Minervasoft Денис Кучеров. Он отметил, что крупные внедрения большей частью основаны на локальном формате, что влечёт за собой больше затрат по сравнению с облачной моделью, которая популярна в мире.

В свою очередь, управляющий директор холдинга промышленного ПО «Экспанта» Илья Измайлов отметил, для отраслей вроде промышленности, где ИИ работает с чувствительными данными и напрямую влияет на технологические процессы, локальное размещение является условием обеспечения безопасности и контроля, что важнее вопроса цены.

Вместе с тем эксперты утверждают, что высокий показатель проникновения часто означает лишь доступ сотрудников к инструментам или единичные пилоты, но не глубокую интеграцию в процессы. По словам руководителя направления AI провайдера облачных и AI-технологий Cloud.ru Дмитрия Юдина, показатель по росту рынка в 68 % кажется завышенным, поскольку проникновение в интегрированные бизнес-процессы в этих секторах, по его оценкам, составляет 5–10 %.