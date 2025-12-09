Сегодня 09 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Рынок генеративного ИИ в России взлетел ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Рынок генеративного ИИ в России взлетел в пять раз за год

В этом году российский рынок генеративного ИИ вырастет по сравнению с прошлым годом в пять раз, а его объём достигнет 58 млрд рублей, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные консалтинговой компании Onside и вендора Just AI. В основе такого значительного роста лежит стремление корпораций использовать отечественные решения из-за требований обеспечения безопасности данных.

Источник изображения: Igor Omilaev/unsplash.com

Источник изображения: Igor Omilaev/unsplash.com

По оценкам аналитиков Onside и Just AI, к 2030 году российский рынок генеративного ИИ может вырасти до 778 млрд руб., что соответствует среднегодовым темпам роста на уровне 68,1 %, но всё зависит от успешного масштабирования B2B-внедрений в 2026–2027 годах.

В 2025 году наметился переход от этапа пилотирования проектов к промышленному внедрению, отмечают аналитики, хотя пилотные проекты продолжают лидировать по количеству с долей рынка в размере 55 %, тогда как на масштабирование пилотов приходится 30 %, на промышленные внедрения — 15 %. Бюджет пилотных проектов обычно составляет 5–15 млн руб. без учёта затрат на IT-инфраструктуру.

Внедрение генеративного ИИ в разрезе отраслей отличается неравномерностью. По данным Onside, банковский и страховой секторы занимают около 20 % рынка (12 млрд руб.) на конец 2025 года, на информационные технологии приходится около 7 млрд руб., на ретейл — около 6 млрд руб., на телеком — около 3 млрд руб. Чаще всего запросы касаются автоматизации клиентского сервиса, технической поддержки, маркетинга и продаж.

Главное отличие развития российского рынка заключается в том, что он заточен под запросы крупного B2B-сегмента с его повышенными требованиями к безопасности данных, сообщил директор проектов разработчика в сфере ИИ Minervasoft Денис Кучеров. Он отметил, что крупные внедрения большей частью основаны на локальном формате, что влечёт за собой больше затрат по сравнению с облачной моделью, которая популярна в мире.

В свою очередь, управляющий директор холдинга промышленного ПО «Экспанта» Илья Измайлов отметил, для отраслей вроде промышленности, где ИИ работает с чувствительными данными и напрямую влияет на технологические процессы, локальное размещение является условием обеспечения безопасности и контроля, что важнее вопроса цены.

Вместе с тем эксперты утверждают, что высокий показатель проникновения часто означает лишь доступ сотрудников к инструментам или единичные пилоты, но не глубокую интеграцию в процессы. По словам руководителя направления AI провайдера облачных и AI-технологий Cloud.ru Дмитрия Юдина, показатель по росту рынка в 68 % кажется завышенным, поскольку проникновение в интегрированные бизнес-процессы в этих секторах, по его оценкам, составляет 5–10 %.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китай захлестнул бум ИИ-гаджетов — от умных очков до «намордников»-переводчиков
«Алиса» раскрыла рецепт приготовления «свиных крылышек» — в «Яндексе» объяснили, почему
Бум ИИ помог мировой экономике устоять перед ударом тарифов Трампа
Mercedes-Benz вместе с китайцами запустит роботакси в Абу-Даби
«Хорошие новости»: поставщики серверов воодушевились снятием запрета на поставки Nvidia H200 в Китай
Google с помощью TPU сможет отщипнуть десятки миллиардов от ИИ-пирога, который почти единолично «поедает» Nvidia
Теги: генеративный ии, россия, исследование, аналитика
генеративный ии, россия, исследование, аналитика
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.