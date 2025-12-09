Сегодня 09 декабря 2025
«Как друг»: подростки стали активно обращаться к ИИ-чат-ботам за психологической поддержкой

Подростки в возрасте от 13 до 17 лет стали чаще обращаться к чат-ботам на основе искусственного интеллекта за психологической помощью. Они просто не видят другого выхода, потому что очередь к настоящим психологам может растянуться на год или два, и поддержку у них удаётся получить не всегда, пишет The Guardian.

Источник изображения: Solen Feyissa / unsplash.com

Источник изображения: Solen Feyissa / unsplash.com

Юная девушка по имени Шан (Shan) обратилась за поддержкой к ChatGPT после того, как у неё убили двух друзей. Ранее она обращалась за традиционной психологической помощью, но у чат-бота она отметила несколько важных преимуществ: он представляется более безопасным, менее пугающим и более доступным, чем живой человек. «Я определённо воспринимаю его как друга», — говорит она. Примеру Шан уже последовали около 40 % подростков в возрасте от 13 до 17 лет из Англии и Уэльса, пострадавших от насилия в молодёжной среде. Таковы результаты опроса, проведённого среди 11 000 респондентов экспертами независимого молодёжного благотворительного фонда Youth Endowment Fund.

Чат-боты оказались способны удовлетворить спрос, возникший из-за недостаточной активности традиционных служб психологической поддержки — к специалистам этих служб выстраиваются чрезвычайно длинные очереди, а некоторым подросткам не хватает эмпатии со стороны профессиональных психологов. Чат-боты с ИИ, кроме того, обеспечивают конфиденциальность, и обращаются к ним не только жертвы насилия, но и сами виновники преступлений. Молодёжь воспринимает чат-ботов как друзей: только в прошлом году к ним обращался каждый четвёртый подросток в возрасте от 13 до 17 лет, причём чернокожие дети общаются с ИИ вдвое чаще, чем белые. Некоторые обращаются к чат-ботам, даже если получают поддержку у профессиональных психологов.

Подросткам важно, что ИИ готов пообщаться круглосуточно, и он не раскрывает содержание переписки ни учителям, ни родителям, ни полиции; при этом содержание диалогов с психологами иногда оказывается в распоряжении даже членов уличных банд. Ответ от чат-бота можно получить мгновенно, тогда как в очереди к психологу можно простоять год или два. Эксперты напоминают, что ChatGPT неоднократно был замечен в том, что поддерживал бредовые заявления психически нестабильных пользователей; но ответственная за сервис компания OpenAI, по её утверждению, сейчас работает над повышением безопасности чат-бота. Выбор источника психологической поддержки должен оставаться за самими подростками, указывают учёные, но необходимо «ужесточить регулирование, подкреплённое научными доказательствами и учитывающее потребности молодёжи».

Источник:

Теги: ии, чат-бот, психология, помощь
