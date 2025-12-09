Разработчик «виртуальных» процессоров Tachyum внезапно потребовал от Google не использовать название TPU

Разработчик «универсальных процессоров» Tachyum потребовал, чтобы Google и другие компании прекратили пользоваться принадлежащей ей торговой маркой TPU. Поисковый гигант расшифровывает эту аббревиатуру как «тензорный процессор» (Tensor Processing Unit) и употребляет её уже десять лет.

В этом году Google выпустила Ironwood — уже седьмое поколение TPU, то есть попытка Tachyum защитить свой товарный знак представляется несколько запоздалой. Заявку на регистрацию торговой марки TPU компания Tachyum подала в 2015 году и получила её в 2020 году. В том же 2015 году Google впервые использовала аббревиатуру TPU, а представила проект в мае 2016 года — в 2016 году была официально зарегистрировала и Tachyum.

Tachyum позиционирует себя как разработчика процессоров, но до сих пор не выпустила ни одной модели — компания часто объявляет о передовых проектах и обещает начать их воплощение, но пока эти обещания не выполняет. Google же выпускает свои TPU уже много лет. Спутать продукцию Google с оборудованием Tachyum невозможно — последнего просто не существует.

«Мы подали заявку и получили защиту товарного знака TPU в составе нашего портфеля зарегистрированной и защищённой на международном уровне интеллектуальной собственности. Нелицензированное использование Google термина TPU представляет собой нарушение, которое создаёт путаницу и вредит нашим деловым перспективам на рынке искусственного интеллекта. В связи с этим мы снова заявляем о правах на товарный знак TPU как на принадлежащий исключительно нам корпоративный актив и просим Google и других воздержаться от нарушения этих прав при описании собственных аналогичных конкурирующих продуктов и услуг в сфере ИИ. Мы в полной мере рассчитываем на успешную защиту в Бюро по товарным знакам США от избыточного использования этого термина [компанией] Google», — заявил гендиректор Tachyum доктор Радослав Данилак (Radoslav Danilak).

Истинные цели Tachyum остаются неясными. Возможно, компания хочет, чтобы Google платила ей лицензионные сборы за использование термина «TPU». Но непонятно, почему Tachyum подняла этот вопрос только сейчас. Учитывая отсутствие реально существующей продукции, её действия более похожи на троллинг. Реакции от Google пока не последовало.