Google выпустила Arm-процессоры Axion и тензорный ускоритель Ironwood для обучения и запуска огромных ИИ-моделей

Сегодня Google представила новые процессоры Axion и тензорные ускорители Ironwood — TPU седьмого поколения. По словам компании, чипы Axion на 50 % производительнее и на 60 % энергоэффективнее современных x86-процессоров, а TPU Ironwood — самый производительный и масштабируемый настраиваемый ИИ-ускоритель на сегодняшний день и первый среди чипов Google, разработанный специально для запуска обученных ИИ-моделей (инференса).

Источник изображений: Google

Источник изображений: Google

TPU Ironwood будет поставляться в системах в двух конфигурациях: с 256 или с 9216 чипами. Один ускоритель обладает пиковой вычислительной мощностью 4614 Тфлопс (FP8), а кластер из 9216 чипов при энергопотреблении порядка 10 МВт выдаёт в общей сложности 42,5 Эфлопс. Эти показатели значительно превосходят возможности системы Nvidia GB300 NVL72, которая составляет 0,36 Эфлопс с операциях FP8.

Ironwood оснащён усовершенствованным блоком SparseCore, предназначенным для ускорения работы с ИИ-моделями, которые используются в системах ранжирования и рекомендаций. Расширенная реализация SparseCore в Ironwood позволяет ускорить более широкий спектр рабочих нагрузок, выйдя за рамки традиционной области ИИ в финансовые и научные сферы.

Модули объединяются между собой с помощью фирменной сети Inter-Chip Interconnect со скоростью 9,6 Тбит/с и содержат около 1,77 Пбайт памяти HBM3E, что также превосходит возможности конкурирующей платформы Nvidia. Они могут быть объединены в кластеры из сотен тысяч TPU.

Это интегрированная суперкомпьютерная платформа, которую Google называет «ИИ-гиперкомпьютер» объединяет вычисления, хранение данных и сетевые функции под одним уровнем управления. Для повышения надёжности, Google использует реконфигурируемую матрицу Optical Circuit Switching, которая мгновенно обходит любые аппаратные сбои для поддержания непрерывной работы.

По данным IDC, этот «гиперкомпьютер ИИ» обеспечивает среднюю окупаемость инвестиций (ROI) в течение трёх лет на уровне 353 %, снижение расходов на ИТ на 28 % и повышение операционной эффективности на 55 %. Несколько компаний уже внедряют эту платформу Google. Anthropic планирует использовать до миллиона TPU для работы и расширения семейства моделей Claude, ссылаясь на значительный выигрыш в соотношении цены и производительности. Lightricks начала развёртывание Ironwood для обучения и обслуживания своей мультимодальной системы LTX-2.

Полные спецификации универсальных процессоров Axion пока не опубликованы, в частности, не раскрыты тактовые частоты и использованный техпроцесс. Сообщается, что процессоры располагают 2 Мбайт кэша второго уровня на ядро, 80 Мбайт кэша третьего уровня, поддерживают память DDR5-5600 МТ/с и технологию Uniform Memory Access (UMA).

Известно, что Axion построен на платформе Arm Neoverse v2 и должен обеспечить до 50 % более высокую производительность и до 60 % более высокую энергоэффективность по сравнению с современными процессорами x86. По словам Google, он также на 30 % быстрее, чем «самые быстрые универсальные экземпляры на базе Arm, доступные сегодня в облаке».

Процессоры Axion могут использоваться как в серверах искусственного интеллекта, так и в серверах общего назначения для решения различных задач. На данный момент Google предлагает три конфигурации Axion: C4A, N4A и C4A Metal.

C4A обеспечивает до 72 виртуальных процессоров, 576 Гбайт памяти DDR5 и сетевое подключение со скоростью 100 Гбит/с в сочетании с локальным хранилищем Titanium SSD объёмом до 6 Тбайт. Экземпляр оптимизирован для стабильно высокой производительности в различных приложениях. Это единственный чип, который доступен уже сегодня.

N4A предназначен для общих рабочих нагрузок, таких как обработка данных, веб-сервисы и среды разработки, но масштабируется до 64 виртуальных ЦП, 512 Гбайт оперативной памяти DDR5 и сетевой пропускной способности 50 Гбит/с.

C4A Metal предоставляет клиентам полный аппаратный стек Axion: до 96 виртуальных ЦП, 768 Гбайт памяти DDR5 и сетевую пропускную способность 100 Гбит/с. Экземпляр предназначен для специализированных или ограниченных по лицензии приложений, а также для разработки на базе ARM.

Процессор Axion дополняет портфолио специализированных чипов компании, а TPU Ironwood закладывает основу для конкуренции с лучшими ускорителями ИИ на рынке. Серверы на базе Axion и Ironwood оснащены фирменными контроллерами Titanium, которые разгружают процессор от сетевых задач, задач безопасности и обработки ввода-вывода, обеспечивая более эффективное управление и, как следствие, более высокую производительность.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
