Bethesda отметила годовщину Indiana Jones and the Great Circle занимательной статистикой игроков и бесплатным новым костюмом

Приключенческому экшену Indiana Jones and the Great Circle от шведской студии MachineGames исполнился ровно год, и по случаю памятной даты разработчики поделились статистикой игроков и выпустили новый патч.

Источник изображений: Bethesda Softworks

По словам создателей Indiana Jones and the Great Circle, за прошедшие 12 месяцев пользователи добились впечатляющих результатов. Достижения приведены в минутном ролике, приуроченном к годовщине игры.

Как стало известно, за год с выхода Indiana Jones and the Great Circle игроки:

  • провели 249 533 492 и 178 631 364 добивания одноручным и двуручным оружием соответственно;
  • победили 1 120 444 721 неприятеля;
  • кнутом «вырубили» 4 084 658 врагов;
  • сделали 421 119 278 фотографий.

Что касается нового патча, то его главной особенностью выступает дополнительный облик для Индианы Джонса, знакомый по фильму «Индиана Джонс и храм судьбы» (Indiana Jones and the Temple of Doom).

Речь идёт о костюме, в котором герой посещал ужин в храме Панкот. Можно носить в любое время, кроме эпизодов с маскировкой и требованием к конкретному облику. В будущем обновлении игроков ждёт ещё один альтернативный наряд.

Игра отправляет пользователей в кругосветное путешествие (Ватикан, Египет, Сукхотаи) и, помимо Индианы, предлагает взять под контроль итальянскую журналистку Джину, у которой личные мотивы в происходящем.

Indiana Jones and the Great Circle вышла 9 декабря 2024 года на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X и S, 17 апреля добралась до PS5, а 4 сентября получила аддон The Order of Giants. В 2026 году игра появится на Nintendo Switch 2.

Теги: indiana jones and the great circle, machinegames, bethesda softworks, приключенческий экшен
