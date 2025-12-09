«Словно игра моей мечты со SNES»: динамичный трейлер аркадного боевика Terminator 2D: No Fate взбудоражил фанатов перед скорым релизом

Трижды перенесённый аркадный экшен-платформер Terminator 2D: No Fate готовится к премьере на этой неделе. Издатель Reef Entertainment и разработчики из британской студии Bitmap Bureau подтвердили намерения релизным трейлером.

Напомним, Terminator 2D: No Fate основывается на культовом фильме «Терминатор 2: Судный день», но расширяет его события. Игра включает как знаковые сцены из знаменитого боевика, так и специально созданные оригинальные эпизоды.

Игрокам в роли Сары Коннор и терминатора T-800 предстоит дать бой убийце из жидкого металла T-1000, чтобы сорвать планы Skynet по уничтожению человечества, а в образе Джона Коннора — возглавить Сопротивление в будущем.

Приуроченный к скорому релизу геймплейный трейлер Terminator 2D: No Fate длится чуть больше минуты и демонстрирует отрывки игрового процесса из секций Сары и Джона Коннора, а также T-800.

Зрители в комментариях на YouTube и форуме ResetEra взбудоражены предстоящим релизом и отсутствием очередного переноса на горизонте. «Выглядит словно игра моей мечты со SNES», — подметил пользователь AuthenticM.

Terminator 2D: No Fate должна была выйти ещё 5 сентября, однако из-за сложностей при координации и изготовлении розничных версий премьеру отложили сначала на 31 октября, потом на 26 ноября, а в прошлом месяце — на 12 декабря.

Игра создаётся для PC (Steam, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S и Nintendo Switch. Обещают адреналиновый геймплей, разнообразие режимов, кинематографичный саундтрек и перевод на русский.