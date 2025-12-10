Решение открыть поставки Nvidia H200 в Китай было продиктовано прогрессом Huawei

Разные эксперты выдвигали свои версии по поводу мотивов, которыми руководствовался Дональд Трамп (Donald Trump), разрешая поставки ускорителей Nvidia H200 в Китай. Источники Bloomberg утверждают, что американский президент счёл убедительным довод о необходимости противопоставить что-то на китайском рынке ускорителей продукции Huawei, которая в последнее время добилась существенного прогресса в быстродействии.

Американские чиновники пришли к выводу, что Huawei уже предлагает системы, сопоставимые по производительности с Nvidia H200, а потому поставки американских ускорителей схожего класса должно позволить сохранить зависимость китайских разработчиков от американских компонентов. Китайские власти, конечно, могут придерживаться иного мнения, но здесь речь идёт именно о позиции американской стороны.

Эксперты, участвовавшие в подготовке решения в США, рассматривали полярные сценарии: от полного запрета на поставки ИИ-ускорителей в Китай до отсутствия каких-либо запретов с целью наводнения китайского рынка для нанесения максимального урона Huawei. В итоге администрация Трампа избрала взвешенную позицию, которая подразумевала разрешение на поставку H200 с сохранением запрета на отгрузку в Китай более современных ускорителей. Предполагается, что подобная политика позволит США сохранить фору в 18 месяцев по сравнению с китайской ИИ-отраслью. Кроме того, у китайских разработчиков будет меньше поводов переходить на ускорители местного происхождения. Считается, что поставщики последних пока не в силах покрыть все потребности китайского рынка, а потому ускорители H200 будут весьма востребованы.

Противники такого подхода высказывают опасения, что США своими руками помогают Китаю продвинуться в гонке ИИ. Ограничиваясь довольно отсталыми ускорителями Nvidia, китайская компания DeepSeek смогла достичь впечатляющих результатов в обучении своей ИИ-модели, поэтому переход на H200 лишь ускорит прогресс китайских разработчиков, по мнению сторонников такой идеи. В любом случае, Трамп дал понять, что H200 в Китае смогут получать только избранные и проверенные клиенты компании. Конкурирующие Intel и AMD тоже смогут согласовать поставки своих ускорителей подходящего класса в Китай.

Беспокойство американских чиновников вызвали итоги сравнения серверных систем Huawei CloudMatrix 384, которые показали сопоставимое быстродействие с Nvidia NVL72, опирающейся на более совершенные чипы с архитектурой Blackwell. К тому же, эксперты предполагают, что Huawei сможет в следующем году выпустить для нужд собственных клиентов несколько миллионов новейших ускорителей Ascend 910C. В текущем году ускорителей этой серии Huawei должна выпустить не более 200 000 штук, по некоторым оценкам. Как минимум, в следующем году будет выпущено около 600 000 чипов Ascend 910C. Власти США хотели сработать на опережение в этой ситуации.

Nvidia пока не готова прогнозировать свою выручку на китайском рынке от реализации ускорителей вычислений, поскольку она зареклась от этого после истории с запретом на поставку H20 и последующим его снятием. С другой стороны, для руководства компании данный шаг американской администрации является своего рода компромиссом по сравнению с ранним предложением добиться поставок ускорителей поколения Blackwell в Китай.