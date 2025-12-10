По Cyberpunk 2077 выйдет настольная карточная игра от бывших разработчиков Marvel Snap — первый трейлер и детали Cyberpunk: Trading Card Game

Пока фанаты безнадёжно ждут ещё одного обновления для киберпанкового ролевого боевика от первого лица Cyberpunk 2077, разработчики из польской студии CD Projekt Red развивают франшизу в другом направлении.

Американская компания WeirdCo в сотрудничестве с CD Projekt Red представила Cyberpunk: Trading Card Game — коллекционную карточную игру (ККИ) по мотивам Cyberpunk 2077 и аниме-сериала «Киберпанк: Бегущие по краю».

Пользователям Cyberpunk: Trading Card Game предложат собрать ударную команду бегущих по краю из персонажей с разных концов вселенной и бросить вызов оппонентам, чтобы стать легендой Найт-Сити.

Анонсирующий трейлер Cyberpunk: Trading Card Game (прикреплён выше) демонстрирует нарезку кадров из Cyberpunk 2077 вперемешку с иллюстрациями карт, которые появятся в ККИ.

В WeirdCo, основанной ветеранами разработки Marvel Snap, Duel Masters и Universus, нацелены передать настроение и атмосферу произведения CD Projekt Red, а не сделать ещё одну карточную игру с жёлтым киберпанковым налётом.

Заявлено появление полюбившихся фанатам персонажей, включая Ви, Джони, Джуди, Панам, Адама Смэшера и других. Остальные подробности держатся в секрете, но уже в 2026 году Cyberpunk: Trading Card выйдет на площадку Kickstarter.

Стоит отметить, что для CDPR это не первый опыт по переносу Cyberpunk 2077 в формат настольной игры (см. Cyberpunk 2077: Gangs of Night City и Cyberpunk Edgerunners: Combat Zone), однако карточных среди них не было.