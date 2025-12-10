Сегодня 10 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Анонс По Cyberpunk 2077 выйдет настольная карт...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

По Cyberpunk 2077 выйдет настольная карточная игра от бывших разработчиков Marvel Snap — первый трейлер и детали Cyberpunk: Trading Card Game

Пока фанаты безнадёжно ждут ещё одного обновления для киберпанкового ролевого боевика от первого лица Cyberpunk 2077, разработчики из польской студии CD Projekt Red развивают франшизу в другом направлении.

Источник изображения: Steam (Sakichina Sanada)

Источник изображения: Steam (Sakichina Sanada)

Американская компания WeirdCo в сотрудничестве с CD Projekt Red представила Cyberpunk: Trading Card Game — коллекционную карточную игру (ККИ) по мотивам Cyberpunk 2077 и аниме-сериала «Киберпанк: Бегущие по краю».

Пользователям Cyberpunk: Trading Card Game предложат собрать ударную команду бегущих по краю из персонажей с разных концов вселенной и бросить вызов оппонентам, чтобы стать легендой Найт-Сити.

Анонсирующий трейлер Cyberpunk: Trading Card Game (прикреплён выше) демонстрирует нарезку кадров из Cyberpunk 2077 вперемешку с иллюстрациями карт, которые появятся в ККИ.

В WeirdCo, основанной ветеранами разработки Marvel Snap, Duel Masters и Universus, нацелены передать настроение и атмосферу произведения CD Projekt Red, а не сделать ещё одну карточную игру с жёлтым киберпанковым налётом.

Источник изображения: WeirdCo

Источник изображения: WeirdCo

Заявлено появление полюбившихся фанатам персонажей, включая Ви, Джони, Джуди, Панам, Адама Смэшера и других. Остальные подробности держатся в секрете, но уже в 2026 году Cyberpunk: Trading Card выйдет на площадку Kickstarter.

Стоит отметить, что для CDPR это не первый опыт по переносу Cyberpunk 2077 в формат настольной игры (см. Cyberpunk 2077: Gangs of Night City и Cyberpunk Edgerunners: Combat Zone), однако карточных среди них не было.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
CD Projekt Red разочаровала фанатов, углядевших тизер нового обновления в напоминании о юбилее Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077 стала главным источником дохода CD Projekt — компания отчиталась об ударных результатах за третий квартал
Продажи Cyberpunk 2077 превысили 35 миллионов копий, а команда Cyberpunk 2 растёт не по дням, а по часам
Новый трейлер амбициозного российского боевика «Война Миров: Сибирь» показал реальный геймплей и подтвердил, когда выйдет игра
На The Game Awards 2025 анонсируют следующую игру от разработчиков Baldur's Gate 3 — фанаты Divinity будут довольны
«Словно игра моей мечты со SNES»: динамичный трейлер аркадного боевика Terminator 2D: No Fate взбудоражил фанатов перед скорым релизом
Теги: cyberpunk 2077, cd projekt red, карточная игра
cyberpunk 2077, cd projekt red, карточная игра
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.