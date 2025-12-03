CD Projekt Red разочаровала фанатов, углядевших тизер нового обновления в напоминании о юбилее Cyberpunk 2077

Киберпанковому ролевому боевику от первого лица Cyberpunk 2077 скоро исполнится пять лет. Разработчики из польской студии CD Projekt Red решили напомнить фанатам о готовящейся годовщине, однако ситуация слегка вышла из-под контроля.

Началось всё с того, что недавно официальный микроблог Cyberpunk 2077 опубликовал календарь годовщин и дней рождений на декабрь. Публикация была охарактеризована как «приоритетная передача».

Изображение напоминало, что 10 декабря пятую годовщину празднует сама Cyberpunk 2077, а 12 и 29 декабря свои дни рождения отмечают нетраннер Сон Соми и агент Соломон Рид из дополнения Phantom Liberty.

Несмотря на будничный характер сообщения, фанаты и даже некоторые СМИ углядели в публикации CD Projekt Red тизер чего-то большего: неожиданное обновление для Cyberpunk 2077 или анонс второго сюжетного дополнения?

Хотя контентная поддержка Cyberpunk 2077 по большей части завершена, CD Projekt Red время от времени радует фанатов крупными патчами (последний вышел в июле). Этот случай, однако, оказался из другого разряда.

«Мы ни на что не намекаем. Это наш ежемесячный пост с анонсом дней рождений персонажей, который мы публикуем каждые 30 дней. На этот раз мы включили информацию о годовщине игры, но это не тизер», — прояснил менеджер по работе с сообществом Марцин Момот (Marcin Momot).

Стоит отметить, что июльское обновление содержало намёки на ещё один патч, однако развития та история так и не получила. Отдельной команды поддержки у Cyberpunk 2077 уже нет — последние апдейты создавались в партнёрстве с Virtuos.