Стартап с российскими корнями Alef запустил ручную сборку летающих автомобилей в Калифорнии

Понятие «летающего автомобиля» с компоновочной точки зрения весьма размыто, и китайские инженеры под него подводят даже модульные транспортные средства, у которых наземная часть отделяется от летающей. Американский стартап Alef Aeronautics придерживается классических очертаний кузова, сборка его летающего автомобиля недавно началась в Калифорнии.

На соответствующих операциях используется ручной труд, как отмечает Electrek. Возможности прототипа дебютной Model A уже демонстрировались представителями Alef — машина действительно способна огибать наземные препятствия по воздуху в случае необходимости, но позволяет перемещаться и по шоссе. Электромобиль способен проезжать без подзарядки около 350 км и преодолевать до 176 км по воздуху. Взлёт и посадка осуществляются за счёт вертикальных манёвров, свободная полоса для разбега и последующего замедления при этом не требуется.

По словам представителей Alef, на предприятии компании в Калифорнии началась ручная сборка первых нескольких экземпляров летающих электромобилей Model A. По мере готовности они будут отправлены первым заказчикам для испытания в реальных условиях. Машина допущена к эксплуатации в воздушном пространстве США соответствующими регуляторами. Обучение покупателей навыкам пилотирования такого транспортного средства Alef берёт на себя. Компания уже получила 3500 предварительных заказов на общую сумму $1 млрд. Розничная стоимость одного экземпляра должна уложиться в $300 000. Первые клиенты получат свои летающие электромобили Alef в следующем году. Оформить предварительный заказ за $150 можно на сайте компании, но место поближе к началу очереди оценивается в $1500.