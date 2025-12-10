Pantum представила в России лазерные МФУ Utility с автоматической двухсторонней печатью до формата A3

Компания Pantum объявила о выходе в России новой серии лазерных МФУ формата А3 — Utility 230/320, включающей монохромные и цветные модели Pantum BM230N, BM230ADN и BM320ADN. Новинки разработаны с учётом потребностей бизнеса и государственных учреждений, для которых важна высокая степень защиты данных, поддержка различных формата документов и высокая скорость работы.

Серия Utility фокусируется на четырёх ключевых аспектах, в том числе бесперебойной работе, повышенной защите бизнес-данных, снижении затрат на печать и повышении экологической эффективности, обеспечивая высокую надёжность.

Модели Pantum BM230N и BM230ADN поддерживают скорость печати 22 стр./мин, BM320ADN — 26 стр./мин. Стандартный лоток для бумаги на 250 листов можно доукомплектовать дополнительными лотками и рабочей тумбой. Модели BM230ADN и BM320ADN оснащены реверсивным автоподатчиком сканера на 100 листов для пакетного сканирования со скоростью до 30 стр./мин.

В новых моделях предусмотрена функция автоматической двусторонней печати и возможность сканирования сразу на USB-накопитель. Также поддерживается печать с мобильных устройств благодаря совместимости с AirPrint, Mopria Print Service и фирменным приложением Pantum.

Все модели поддерживают работу с документами формата А3, включая печать PDF-файлов, а также печать буклетов, многостраничное копирование в различных режимах и водяные знаки при копировании и печати.

Экономичность в работе новых устройств обеспечивается за счёт использования картриджей с ресурсом тонера до 12 000 страниц, функции автоматического пропуска пустых страниц и практичного режима экономии тонера. Средняя потребляемая мощность при печати у новинок составляет не более 550 Вт, в режиме ожидания: ≤80 Вт, в режиме сна и выключенном состоянии ≤1 и 0,5 Вт соответственно.

Для защиты данных предусмотрены расширенные сетевые функции, протестированные инструменты Nessus и AWVS, а также аутентификация по паролю. Также устройства поддерживают быструю установку драйверов в один клик.