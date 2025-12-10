Intel собралась купить молодого разработчика ИИ-чипов SambaNova Systems

Компания Intel заинтересована в приобретении стартапа SambaNova Systems, занимающегося разработкой чипов для искусственного интеллекта. Условия сделки не сообщаются, но, по данным Wired, между компаниями подписано предварительное соглашение, не имеющее обязательной силы. Иными словами, соглашение может быть расторгнуто при любых условиях, поскольку окончательная сделка ещё не достигнута.

Нынешний генеральный директор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) в прошлом занимал должность председателя совета директоров SambaNova Systems, что фактически даёт ему инсайдерскую информацию о деятельности компании. По состоянию на начало 2025 года компания привлекла в общей сложности $1,14 млрд инвестиций, что свидетельствует о высоком уровне доверия инвесторов к её технологиям.

SambaNova разрабатывает чипы для искусственного интеллекта на основе своего реконфигурируемого блока обработки данных (RDU), который использует новаторский подход для обеспечения вывода данных с триллионом параметров в своих стоечных решениях SambaRack. Новейший процессор RDU 4-го поколения имеет 1040 ядер RDU, вычислительную мощность 653 Тфлопс при работе с форматом данных BF16 (аналогично FP16), получил 520 Мбайт встроенной памяти, 64 Гбайт памяти HBM3 и дополнен внешним пулом памяти DDR объёмом 1,5 Тбайт для размещения больших языковых моделей для вывода. Поскольку это частная компания, официальные данные о продажах нигде не опубликованы.

В прошлом Intel приобрела компанию Movidius, разработавшую NPU, которые теперь интегрированы во все процессоры Intel. Ещё одним заметным приобретением стала компания Habana Labs, разработавшая ИИ-ускорители Gaudi, которые, впрочем, не получили широкого распространения в сегменте центров обработки данных по сравнению с решениями тех же AMD и Nvidia. Intel планирует интегрировать некоторые элементы Gaudi в свой ускоритель искусственного интеллекта следующего поколения Jaguar Shores для обучения и логических выводов. На данный момент неизвестно, собирается ли Intel интегрировать технологии SambaNova в свои продукты или сохранит разработки стартапа в качестве самостоятельных решений.