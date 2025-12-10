Компания Meta✴, ранее известная как Facebook✴, обновила своё флагманское приложение — социальная сеть получила ряд новых функций, направленных на более комфортное общение с друзьями.

Ранее Meta✴ сообщила, что рассматривает возможность значительно сократить масштабы проекта в области метавселенной — до бума искусственного интеллекта компания называла виртуальные миры самым перспективным направлением. Тем временем аудитория Facebook✴ по-прежнему исчисляется миллиардами пользователей. Активнее всего платформой пользуются представители поколения «бумеров» и поколения X, то есть люди, родившиеся вплоть до 1980 года. Meta✴ пыталась повысить популярность Facebook✴ в молодёжной среде, но наиболее популярной среди молодёжи оказалась барахолка Facebook✴ Marketplace, которая с редизайном соцсети станет более заметной — ссылка на доску объявлений появится в нижней навигационной панели наряду с разделами «Друзья» и лентой коротких видео Reels.

Обновлённый дизайн начнёт развёртываться в ближайшее время. Ссылка на профиль осталась в панели навигации, и саму эту панель пользователи теперь могут настраивать. При просмотре ленты можно дважды коснуться фото, чтобы поставить ему лайк — аналогичным образом это работает в Instagram✴; одиночное касание раскрывает снимок на весь экран. Изменился механизм работы поиска и представления поисковой выдачи; можно быстро раскрыть фото или видео из поиска, не теряя прочих результатов. В Facebook✴ упростилась публикация обычных постов и материалов в разделе Stories, более заметными стали средства добавления музыки и друзей, а отвлекающие факторы, напротив, сделались менее видимыми; более заметны теперь инструменты кросспостинга.

Удобнее стало оставлять комментарии в ленте, группах и разделе Reels; значки теперь выглядят более заметными, появились новые средства для закрепления комментариев — так пользователям удобнее отслеживать обсуждения, а администраторам — легче их контролировать. Пользователи получили возможность анонимно отмечать не относящиеся к предмету обсуждения комментарии. В ленте можно оставлять отзывы о том, почему не понравился тот или иной пост или ролик, что поможет эффективнее её персонализировать.

В Facebook✴ обновилось представление профилей пользователей — можно добавлять больше информации о своих интересах, хобби и путешествиях; указывать любимые шоу и сериалы, любимую музыку. Раньше пользователи соцсети делились этой информацией более свободно, но потом осознали, что она используется для целевой рекламы. Теперь эти сведения используются и во благо самих пользователей — платформа будет предлагать им пообщаться с единомышленниками. Соцсеть традиционно стремится повышать вовлечённость пользователей — обычно каждое обновление профиля, в том числе смена основной фотографии или фонового изображения, выводилось в ленту. Теперь же пользователи смогут сами решать, что попадёт в неё. Изменения профиля могут повлиять на ранжирование материалов в ленте, добавили в компании.

Новые функции Facebook✴ будут развёртываться по всему миру в ближайшие недели. Некоторые коснутся только мобильных устройств, например, обновлённая навигация, поиск, обновления средств комментирования, лайк по двойному касанию фото, а также обновлённые лента и Stories.