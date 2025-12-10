Intel ещё сильнее скостила рекордный штрафа от ЕС — вместо €1,06 млрд компания заплатит €237 млн

Компания Intel добилась дополнительного снижения остаточной суммы в €376,36 млн некогда рекордного антимонопольного штрафа Евросоюза в размере €1,06 млрд ещё почти на €140 млн. Генеральный суд Евросоюза поддержал решение Европейской комиссии, обвинившей Intel в злоупотреблении своими полномочиями на рынке микросхем, но снизил наложенный штраф до €237 млн.

Пятнадцать лет назад Еврокомиссия обвинила Intel в том, что она предложила скидки крупным производителям компьютеров — Dell, Hewlett-Packard, NEC и Lenovo — при условии, что они в первую очередь будут закупать её процессоры на архитектуре x86. Эти скидки, по версии регулятора, были направлены на сдерживание конкурента в лице Advanced Micro Devices (AMD), что является нарушением антимонопольных норм ЕС.

Еврокомиссия установила, что Intel «применяла ряд антиконкурентных практик, направленных на исключение конкурентов с соответствующего рынка в нарушение антимонопольных правил ЕС». Ведомство наложило на Intel рекордный штраф в размере €1,06 млрд. Компания обжаловала решение, положив начало судебной тяжбе, которая длилась 15 лет.

В 2022 году Европейский суд общей юрисдикции отменил первоначальный штраф, постановив, что Еврокомиссия не смогла доказать, что предложенные Intel скидки нанесли ущерб конкуренции. Размер штрафа был снижен до €376,36 млн. В октябре 2024 года Европейский суд подтвердил это решение суда предыдущей инстанции.

Сегодня сумма штрафа была снижена ещё на €140 млн Генеральным судом ЕС, который постановил, что сниженный штраф в размере около €237,1 млн «более точно отражает серьёзность и продолжительность рассматриваемого нарушения». Еврокомиссия заявила, что «внимательно изучит решение и обдумает возможные дальнейшие шаги».