Новости Software

Подписчица HBO Max подала в суд на Netflix, чтобы остановить поглощение Warner Bros.

Подписчица платформы HBO Max подала в суд на Netflix, выразив обеспокоенность тем, что слияние потокового гиганта с Warner Bros. Discovery (WBD) создаст антиконкурентную среду в отрасли развлечений, а цены на подписку вырастут.

Источник изображения: Thibault Penin / unsplash.com

На минувшей неделе стало известно, что Netflix намеревается приобрести кино- и телебизнес WBD, в том числе киностудию, канал HBO и потоковую платформу HBO Max по цене $27,75 за акцию или $72 млрд. Компания также согласилась принять на себя долги WBD в размере более $10 млрд — итоговая стоимость сделки составила $82,7 млрд. Если сделка состоится, утверждает истец Мишель Фенделандер (Michelle Fendelander), конкуренция на рынке подписных стримингов снизится, поэтому она просит вынести судебный запрет, который предотвратит слияние, или принять меры по устранению антиконкурентных последствий сделки.

Netflix долгое время считался крупнейшим потоковым сервисом, который вышел на этот рынок раньше конкурентов и завоевал подписчиков благодаря качественной системе рекомендаций. Приобретя активы WBD, компания станет владельцем большого числа франшиз и персонажей, включая вселенную «Игры престолов», Бэтмена и Гарри Поттера. Netflix пообещала выполнить обязательства WBD по показу лент в кинотеатрах, но истец опасается, что из-за снижения конкуренции сократятся общий объём и качество доступного контента, а также усложнится задача для представителей творческих профессий.

В Netflix уверяют, что выбор для потребителей, напротив, расширится, у создателей кино появится больше возможностей. И даже если компания объединит активы с WBD, американцы будут проводить на YouTube ещё больше времени — даже с телевизоров. Тем временем Paramount напрямую обратилась к акционерам WBD и предложила им более выгодную цену — $108 млрд.

Источник:

Теги: netflix, warner bros, судебные разбирательства
