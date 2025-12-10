Представлены игровые контроллеры Xbox для поклонников Fallout — в стилистике Pip-Boy

На сайте Microsoft стартовали предзаказы на беспроводные контроллеры Xbox Wireless Controller – Fallout Pip-Boy и Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Fallout Pip-Boy.. По словам компании, дизайн этих контроллеров «воспроизводит тёплый зелёный оттенок, излучаемый вашим личным Pip-Boy, с мгновенно узнаваемыми значками HUD игры».

Беспроводной контроллер Xbox – Fallout Pip-Boy отдаёт дань уважения ролевой системе S.P.E.C.I.A.L., отличаясь эффектной зелёной металлической крестовиной и кастомным верхним корпусом в стиле Fallout. Пользователям доступно огромное количество вариантов персонализации этого беспроводного контроллера Xbox с помощью Xbox Design Lab.

Во время праздничного сезона также доступна бесплатная возможность гравировки на верхнем корпусе контроллера. Контроллер полностью совместим с консолями Xbox Series X|S, Xbox One, персональными компьютерами, а также устройствами iOS, Android и облачными сервисами. Благодаря специальной кнопке «Поделиться» владелец может легко запечатлеть изображения и видео своих героических игровых моментов и отправить их друзьям.

Беспроводной контроллер Xbox Elite Series 2 — Fallout Pip-Boy предлагает регулируемые стики, эргономичную прорезиненную рукоятку и более короткие фиксаторы курков для более точной игры. Устройство получило дополнительные кнопки-лепестки и эксклюзивные варианты назначения кнопок в приложении Xbox Accessories. Владелец может на лету переключаться между несколькими профилями контроллера.

По данным производителя, контроллер может проработать до 40 часов от одного комплекта из двух батареек AA.

Беспроводные контроллеры в стиле Fallout Pip-Boy уже доступны для предварительного заказа в Microsoft Store. Желающие придать устройству собственный уникальный дизайн могут сделать это в Xbox Design Lab.