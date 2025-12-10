К астронавтам NASA на Луне приставят мини-луноходы — они будут следить за каждым шагом людей

На Земле роботы уже трудятся в одном рабочем пространстве с человеком. Пройдёт совсем немного времени — и такое же сотрудничество начнётся в космосе. В NASA решили, что это произойдёт во время второй высадки человека на Луну в рамках миссии Artemis 4, ориентировочно на рубеже 30-х годов. В этой миссии человека будет сопровождать колёсный ровер компании Lunar Outpost, который должен изучить поведение довольно опасной для оборудования и экипажа лунной пыли.

Для миссии Artemis 4 компания Lunar Outpost создаст третью версию автономного ровера Mobile Autonomous Prospecting Platform (MAPP). Первая версия лунохода уже побывала на Луне, хотя так и не смогла выбраться из завалившегося набок посадочного модуля «Афина» компании Intuitive Machines. Вторая полетит на спутник в 2026 году в составе очередной коммерческой миссии NASA. Все три версии лунохода для передвижения использовали и будут использовать колёса — две пары. Основные научные приборы всех трёх версий мини-лунохода нацелены на изучение динамики плазмы и пыли в приповерхностном слое Луны.

Лунная пыль представляет угрозу для здоровья астронавтов и оборудования. Она лёгкая и обладает абразивными свойствами. Пыль затемняет солнечные панели, проникает в лёгкие, налипает на абсолютно все поверхности и ускоряет изнашивание механизмов. Роверы MAPP будут сопровождать астронавтов на поверхности спутника и следить за поведением пыли и заряжённых частиц вблизи поверхности почвы. Ровер или роверы спустятся на поверхность в собственных посадочных модулях, откуда их собственноручно достанут астронавты и активируют для начала работы.

В пакет инструментов DUSTER ровера входят приборы EDA и RESOLVE, которые будут измерять заряд, размер, скорость и траектории пылевых частиц, а также плотность электронов в плазме. Полученные данные помогут понять, как пыль поднимается и перемещается при работе двигателей посадочных модулей, движении астронавтов и естественных процессах. Отдельным заданием станет проследить поведение пыли и плазмы перед самым взлётом лунного посадочного модуля с экипажем и в процессе его подъёма на орбиту Луны при возвращении людей домой.