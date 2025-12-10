Сегодня 10 декабря 2025
Увлечённый фанат выяснил, что Larian записала для Baldur's Gate 3 более 236 часов озвучки — удивился даже разработчик

Нашумевшая фэнтезийная ролевая игра Baldur’s Gate 3 от бельгийской Larian Studios даже спустя более двух лет с полноценного релиза продолжает удивлять не только фанатов, но и самих разработчиков.

Источник изображений: Larian Studios

Источник изображений: Larian Studios

Увлечённый фанат Baldur's Gate 3 под ником Everwhite-moonlight «в честь Larian и всех замечательных актёров дубляжа, поучаствовавших в создании столь чудесной игры», решил подсчитать продолжительность озвученных диалогов в проекте.

Как выяснилось, Baldur's Gate 3 насчитывает 173 642 файла с озвучкой и 2068 дублированных персонажей, у которых в сумме реплик на 236 часов, 55 минут и 45 секунд — это без малого десять суток непрерывных разговоров.

Самым болтливым в Baldur's Gate 3 предсказуемо оказался рассказчик — 14 часов, 43 минуты и 55 секунд. На втором месте расположился вампир Астарион (13 часов, 6 минут, 23 секунды), а на третьем — Шэдоухарт (12 часов, 25 минут, 26 секунд).

Для наглядности результатов исследования Everwhite-moonlight подготовил таблицу с перечнем всех озвученных существ в Baldur's Gate 3. Каждый пункт включает имя персонажа, его ID, время, количество файлов с дубляжом и актёра озвучки.

Находки Everwhite-moonlight у себя в микроблоге прокомментировал глава Larian Studios Свен Винке (Swen Vincke): «Мы особо не следили за [объёмом озвучки в игре], что, наверное, было к лучшему».

Baldur’s Gate 3 вышла 3 августа 2023 года на PC (Steam, GOG), а впоследствии добралась до macOS, PS5, Xbox Series X и S. Сейчас Larian трудится над двумя большими RPG, первую из которых анонсируют на The Game Awards 2025.

Источники:

Теги: baldur’s gate 3, larian studios, ролевая игра
