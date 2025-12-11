Сегодня 11 декабря 2025
Белорусские власти заблокировали доступ к сайтам трёх крупных криптобирж

Доступ к ряду международных криптовалютных платформ на территории Беларуси оказался ограничен. Решение было принято уполномоченными государственными органами, о чём свидетельствуют данные в официальном реестре.

Источник изображения: AI

По информации, предоставленной белорусским изданием Onliner, 10 декабря в стоп-лист Республиканского унитарного предприятия по надзору за электросвязью «БелГИЭ» были внесены сетевые идентификаторы криптобирж Bitget, ByBit и OKX. Основанием для ограничения доступа стало решение Министерства информации Республики Беларусь.

Пользователи крупнейшего интернет-провайдера «Белтелеком» при попытке перехода, например, на платформу ByBit видят стандартную системную заглушку с текстом: «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения уполномоченного органа Республики Беларусь».

Отмечается, что доступ к ресурсам возможен при использовании технологий обхода блокировок, таких как VPN-сервисы. Однако подобные действия могут нарушать пользовательские соглашения самих криптоплатформ. Сервисы фиксируют попытки входа из запрещённых юрисдикций или с использованием маскированных IP-адресов, что влечёт риск блокировки аккаунта пользователя.

криптовалюта, биткоин, беларусь, запрет, блокировка
