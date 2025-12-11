Сегодня 11 декабря 2025
Складной смартфон Samsung Galaxy Z TriFold теперь сможет работать в качестве второго монитора для ПК

Samsung добавила в новый складной смартфон Galaxy Z TriFold функцию использования в качестве беспроводного второго монитора для персонального компьютера под управлением Windows. Эта возможность, как сообщает Android Authority, реализована с помощью технологии Second Screen, ранее доступной только на премиальных планшетах Galaxy Tab, и использует стандарт Miracast для передачи изображений и аудио без подключения кабелей.

Источник изображений: Samsung

Galaxy Z TriFold, представленный компанией в начале месяца, оснащён 6,5-дюймовым внешним дисплеем и 10-дюймовым внутренним экраном, который настолько велик, что программное обеспечение распознает устройство как планшет, включая поддержку автономного режима Samsung DeX и функцию Extended Mode для проецирования собственного экрана на внешние мониторы.

Для установки соединения достаточно открыть приложение Second Screen на разложенном TriFold. После этого компьютер с Windows 10 или более новой версией сможет обнаружить устройство. Далее необходимо инициировать подключение через меню «Параметры» — «Система» — «Дисплей», выбрав «Подключение к беспроводному дисплею», или просто нажать комбинацию клавиш Windows + K для быстрого доступа к меню трансляции.

Установка фирменного приложения Samsung Second Screen на ПК позволяет разблокировать расширенные настройки. К ним относятся управление соотношением сторон, синхронизация питания и настройки автоматического подключения. Эти опции не являются обязательными, но упрощают использование функции и могут быть особенно полезны в поездках, когда пользователю срочно требуется дополнительный экран для многозадачности, а под рукой нет полноценного монитора.

Источник:

Теги: samsung, galaxy z trifold, смартфоны, складные смартфоны
