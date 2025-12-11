Сегодня 11 декабря 2025
Французский суд арестовал местное имущество Google по запросу российского ООО «Гугл»

Парижский суд вынес приказ об аресте 100 % акций компании Google France по заявлению конкурсного управляющего российского подразделения американкой компании ООО «Гугл». Приказ подлежит немедленному исполнению и был направлен для реализации судебным исполнителям Франции. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на партнера адвокатского бюро Art De Lex Артура Зурабяна, который представляет интересы конкурсного управляющего ООО «Гугл».

Источник изображения: Grok

Источник изображения: Grok

В сообщении сказано, что основанием для ареста стала необходимость обеспечения исполнения решения Арбитражного суда Москвы по делу о банкротстве ООО «Гугл». Ранее российский суд признал выплату дивидендов материнской компании Google International LLC незаконной из-за того, что её провели незадолго до признания должника неплатёжеспособным, что нанесло ущерб кредиторам. Сумма дивидендов составила €112 млн (около 10 млрд рублей). Российский суд установил, что вывод средств был умышленным и направленным на уклонение от исполнения обязательств перед работниками, поставщиками и клиентами.

В качестве обеспечительной меры до рассмотрения заявления о признании и исполнении российского судебного акта французский суд наложил арест на акции Google France. Французский адвокат «Гугл» Уильям Жюли считает, что мера принята для того, чтобы исключить риск повторения сценария с ликвидацией российского подразделения Google. По его мнению, спор выходит за рамки обычного хозяйственного дела и поднимает вопросы ответственности американского IT-гиганта за действия дочерних компаний, а также способности национальных судебных систем обеспечивать соблюдение закона крупными корпорациями.

Зарубян напомнил, что, помимо дивидендов, в рамках дела о банкротстве «Гугл» оспариваются другие выводы денежных средств из России после 2018 года на общую сумму свыше 140 млрд рублей. В связи с тем, что у Google нет активов в России, решения российского суда оспариваются в зарубежных юрисдикциях. На следующем этапе парижский суд рассмотрит заявление «Гугл» по существу. Адвокат добавил, что в случае удовлетворения заявления на арестованное имущество будет обращено взыскание, а деньги поступят для удовлетворения требований российских кредиторов.

Что касается Google France, то компания является единственным акционером Google International LLC и занимается продажей и перепродажей рекламных услуг в Европе. В прошлом году выручка компании во Франции составила €1,31 млрд, а экспорт — €434,7 млн. Расходы на исследования и разработки в прошлом году составили 148,8 млн, а материальные активы компании оцениваются в 413,8 млн. Дебиторская задолженность составила €526,2 млн.

В октябре нынешнего года Верховный суд ЮАР впервые вынес решение в поддержку исполнения московского арбитражного акта в пользу ООО «Гугл» по делу о банкротстве компании. Заявление о признании недействительной выплаты дивидендов материнской компании Google было подано в суд этого государства в апреле.

Источник:

Теги: google, судебное разбирательство, франция
