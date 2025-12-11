Французский суд арестовал местное имущество Google по запросу российского ООО «Гугл»

Парижский суд вынес приказ об аресте 100 % акций компании Google France по заявлению конкурсного управляющего российского подразделения американкой компании ООО «Гугл». Приказ подлежит немедленному исполнению и был направлен для реализации судебным исполнителям Франции. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на партнера адвокатского бюро Art De Lex Артура Зурабяна, который представляет интересы конкурсного управляющего ООО «Гугл».

В сообщении сказано, что основанием для ареста стала необходимость обеспечения исполнения решения Арбитражного суда Москвы по делу о банкротстве ООО «Гугл». Ранее российский суд признал выплату дивидендов материнской компании Google International LLC незаконной из-за того, что её провели незадолго до признания должника неплатёжеспособным, что нанесло ущерб кредиторам. Сумма дивидендов составила €112 млн (около 10 млрд рублей). Российский суд установил, что вывод средств был умышленным и направленным на уклонение от исполнения обязательств перед работниками, поставщиками и клиентами.

В качестве обеспечительной меры до рассмотрения заявления о признании и исполнении российского судебного акта французский суд наложил арест на акции Google France. Французский адвокат «Гугл» Уильям Жюли считает, что мера принята для того, чтобы исключить риск повторения сценария с ликвидацией российского подразделения Google. По его мнению, спор выходит за рамки обычного хозяйственного дела и поднимает вопросы ответственности американского IT-гиганта за действия дочерних компаний, а также способности национальных судебных систем обеспечивать соблюдение закона крупными корпорациями.

Зарубян напомнил, что, помимо дивидендов, в рамках дела о банкротстве «Гугл» оспариваются другие выводы денежных средств из России после 2018 года на общую сумму свыше 140 млрд рублей. В связи с тем, что у Google нет активов в России, решения российского суда оспариваются в зарубежных юрисдикциях. На следующем этапе парижский суд рассмотрит заявление «Гугл» по существу. Адвокат добавил, что в случае удовлетворения заявления на арестованное имущество будет обращено взыскание, а деньги поступят для удовлетворения требований российских кредиторов.

Что касается Google France, то компания является единственным акционером Google International LLC и занимается продажей и перепродажей рекламных услуг в Европе. В прошлом году выручка компании во Франции составила €1,31 млрд, а экспорт — €434,7 млн. Расходы на исследования и разработки в прошлом году составили 148,8 млн, а материальные активы компании оцениваются в 413,8 млн. Дебиторская задолженность составила €526,2 млн.

В октябре нынешнего года Верховный суд ЮАР впервые вынес решение в поддержку исполнения московского арбитражного акта в пользу ООО «Гугл» по делу о банкротстве компании. Заявление о признании недействительной выплаты дивидендов материнской компании Google было подано в суд этого государства в апреле.