Сегодня 11 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Google начнёт показывать больше ссылок н...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google начнёт показывать больше ссылок на источники в выдаче поискового «Режима ИИ»

Google рассказала о планах изменить механизм «Режима ИИ» — поиска с искусственным интеллектом. В нём появится больше ссылок на источники, из которых система получила информацию, и эти ссылки будет сопровождать сгенерированное ИИ пояснение, чем они полезны.

Источник изображения: blog.google

Источник изображения: blog.google

В представленном Google примере описание источников размещено непосредственно над каруселью со ссылками. «В этих статьях предлагаются бюджетные идеи для декора, в том числе позиции в магазинах подержанных товаров, обновления архитектуры, такие как замена лепнины и фурнитуры, а также проекты „сделай сам“ для создания винтажного стиля», — гласит пример пояснения.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия инициировала проверку в отношении Google на предмет возможного нарушения компанией норм конкуренции — компания, по версии ведомства, использует в ИИ-сервисах принадлежащий веб-издателям контент без «надлежащей компенсации». Ранее компания опровергла утверждения, что пользователи «с меньшей вероятностью» переходят по ссылкам, когда в выдаче показывается «Обзор от ИИ» — по версии Google, число кликов остаётся «относительно стабильным».

Google также объявила о запуске пилотной партнёрской программы совместно с несколькими издателями, в том числе The Guardian, The Washington Post и Washington Examiner. Совместными усилиями они хотят «изучить, как ИИ способен помочь привлечь более вовлечённую аудиторию». К примеру, в Google News будут демонстрироваться созданные ИИ сводки представленных на платформе материалов. Приложение Gemini получит доступ к информации от Associated Press и других источников, обновляемой в реальном времени.

Компания также расширит доступ к функции предпочитаемых источников: англоязычная аудитория сможет самостоятельно выбирать новостные издания, которые хочет видеть в главных новостях Google; ссылки из подписок пользователя будут выделяться. В ближайшее время эта функция дебютирует в приложении Gemini, после чего появится в «Обзорах от ИИ» и в «Режиме ИИ».

Наконец, обновится Web Guide — экспериментальная функция Search Labs, при включении которой ИИ-помощник Gemini сортирует результаты поиска по категориям, которые сам же и генерирует. Теперь Web Guide будет загружаться «вдвое быстрее» и станет показываться по большему числу запросов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В «Google Фото» появились новые инструменты для редактирования видео
«Планов нет»: Google резко опровергла слухи о рекламе в Gemini
Google подготовила Chrome к внедрению ИИ-агентов — и объяснила, как защитит их от взлома и мошенников
ChatGPT научился бесплатно редактировать фото в Photoshop и файлы PDF в Acrobat
Google грозит штраф до $35 млрд — Еврокомиссия расследует угрозу Google Zero
«Как друг»: подростки стали активно обращаться к ИИ-чат-ботам за психологической поддержкой
Теги: google, поиск, ии
google, поиск, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.