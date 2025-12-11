Google начнёт показывать больше ссылок на источники в выдаче поискового «Режима ИИ»

Google рассказала о планах изменить механизм «Режима ИИ» — поиска с искусственным интеллектом. В нём появится больше ссылок на источники, из которых система получила информацию, и эти ссылки будет сопровождать сгенерированное ИИ пояснение, чем они полезны.

В представленном Google примере описание источников размещено непосредственно над каруселью со ссылками. «В этих статьях предлагаются бюджетные идеи для декора, в том числе позиции в магазинах подержанных товаров, обновления архитектуры, такие как замена лепнины и фурнитуры, а также проекты „сделай сам“ для создания винтажного стиля», — гласит пример пояснения.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия инициировала проверку в отношении Google на предмет возможного нарушения компанией норм конкуренции — компания, по версии ведомства, использует в ИИ-сервисах принадлежащий веб-издателям контент без «надлежащей компенсации». Ранее компания опровергла утверждения, что пользователи «с меньшей вероятностью» переходят по ссылкам, когда в выдаче показывается «Обзор от ИИ» — по версии Google, число кликов остаётся «относительно стабильным».

Google также объявила о запуске пилотной партнёрской программы совместно с несколькими издателями, в том числе The Guardian, The Washington Post и Washington Examiner. Совместными усилиями они хотят «изучить, как ИИ способен помочь привлечь более вовлечённую аудиторию». К примеру, в Google News будут демонстрироваться созданные ИИ сводки представленных на платформе материалов. Приложение Gemini получит доступ к информации от Associated Press и других источников, обновляемой в реальном времени.

Компания также расширит доступ к функции предпочитаемых источников: англоязычная аудитория сможет самостоятельно выбирать новостные издания, которые хочет видеть в главных новостях Google; ссылки из подписок пользователя будут выделяться. В ближайшее время эта функция дебютирует в приложении Gemini, после чего появится в «Обзорах от ИИ» и в «Режиме ИИ».

Наконец, обновится Web Guide — экспериментальная функция Search Labs, при включении которой ИИ-помощник Gemini сортирует результаты поиска по категориям, которые сам же и генерирует. Теперь Web Guide будет загружаться «вдвое быстрее» и станет показываться по большему числу запросов.