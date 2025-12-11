Сегодня 11 декабря 2025
Похоже, следующей Tomb Raider будет новый ремейк классической игры — первые кадры и подробности Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Студия Crystal Dynamics готовит к анонсу на церемонии The Game Awards 2025 новую игру в культовой серии приключенческих экшенов Tomb Raider, однако, похоже, сюрприз оказался раскрыт раньше времени.

Источник изображения: Crystal Dynamics

Источник изображения: Crystal Dynamics

Как подметили журналисты VideoGamer, накануне The Game Awards 2025 соцсети начали заполнять изображения из якобы готовящегося к премьере дебютного трейлера новой Tomb Raider.

По неофициальной информации, игра называется Tomb Raider: Legacy of Atlantis и представляет собой второй после Tomb Raider: Anniversary (2007) ремейк самой первой игры серии, вышедшей в 1996 году.

Источники изображения: NeoRaider на ResetEra и The Game Awards

Источники изображения: NeoRaider на ResetEra и The Game Awards

На предполагаемом бокс-арте Tomb Raider: Legacy of Atlantis (см. изображение выше) героиня стоит точно в такой же позе, что и на тизере от организаторов The Game Awards 2025 в условно-бесплатной королевской битве Fortnite.

На просторах интернета также оказался сам трейлер Tomb Raider: Legacy of Atlantis (или некоторая его часть) без звука и в очень плохом качестве. Скриншоты из ролика приведены ниже.

Скриншоты из трейлера (источники изображений: NeoRaider на ResetEra и JesuisJanice в X)
Предполагается, что Tomb Raider: Legacy of Atlantis должна пересказать знакомую фанатам историю и представить новую унифицированную Лару Крофт. По словам инсайдера Shinobi602, анонсом новой игры серии дело не ограничится.

Официально пока что безымянная Tomb Raider создаётся на движке Unreal Engine 5 и не имеет даже примерных сроков выхода. Обещают одиночное сюжетное приключение, «умопомрачительные головоломки» и «самую лучшую» игру в серии.

tomb raider, tomb raider: legacy of atlantis, crystal dynamics, приключенческий экшен
