«Такое пропускать нельзя»: новая Tomb Raider выйдет из тени на The Game Awards 2025

Следующая флагманская игра серии приключенческих экшенов Tomb Raider от студии Crystal Dynamics была подтверждена более трёх лет назад, однако ни одной презентации до сих пор не удостоилась. Впрочем, так будет не всегда.

Как сообщил официальный микроблог The Game Awards 2025, будущее франшизы Tomb Raider прояснится на предстоящей церемонии награждения. Анонс состоялся на специальной карте в условно-бесплатной королевской битве Fortnite.

По словам ведущего и исполнительного продюсера The Game Awards 2025 Джеффа Кейли (Geoff Keighley), фанатам расхитительницы гробниц Лары Крофт «такое пропускать нельзя».

Трансляция The Game Awards 2025 стартует 12 декабря в 3:30 по московскому времени. Помимо громких анонсов и мировых премьер, на церемонии ожидается награждение лучших игр уходящего года.

Следующая Tomb Raider была официально подтверждена в апреле 2022 года. Проект позиционируется как одиночное сюжетное приключение, продолжающее историю «уверенной и многогранной» Лары Крофт.

Игра предложит исследование мира, «умопомрачительные головоломки» и разнообразие врагов, «выведет повествование на новый уровень» и станет самой большой «и самой лучшей» в серии.

Официально пока что безымянная Tomb Raider создаётся на движке Unreal Engine 5 и не имеет даже примерных сроков выхода. Осенью 2022 года разработка проекта находилась на раннем этапе. Издателем выступит Amazon Games.