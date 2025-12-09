Сегодня 09 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приключение «Такое пропускать нельзя»: новая Tomb Ra...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Такое пропускать нельзя»: новая Tomb Raider выйдет из тени на The Game Awards 2025

Следующая флагманская игра серии приключенческих экшенов Tomb Raider от студии Crystal Dynamics была подтверждена более трёх лет назад, однако ни одной презентации до сих пор не удостоилась. Впрочем, так будет не всегда.

Источник изображений: Crystal Dynamics

Источник изображений: Crystal Dynamics

Как сообщил официальный микроблог The Game Awards 2025, будущее франшизы Tomb Raider прояснится на предстоящей церемонии награждения. Анонс состоялся на специальной карте в условно-бесплатной королевской битве Fortnite.

По словам ведущего и исполнительного продюсера The Game Awards 2025 Джеффа Кейли (Geoff Keighley), фанатам расхитительницы гробниц Лары Крофт «такое пропускать нельзя».

Трансляция The Game Awards 2025 стартует 12 декабря в 3:30 по московскому времени. Помимо громких анонсов и мировых премьер, на церемонии ожидается награждение лучших игр уходящего года.

Источник изображения: X (MightyCroft)

Источник изображения: X (MightyCroft)

Следующая Tomb Raider была официально подтверждена в апреле 2022 года. Проект позиционируется как одиночное сюжетное приключение, продолжающее историю «уверенной и многогранной» Лары Крофт.

Игра предложит исследование мира, «умопомрачительные головоломки» и разнообразие врагов, «выведет повествование на новый уровень» и станет самой большой «и самой лучшей» в серии.

Официально пока что безымянная Tomb Raider создаётся на движке Unreal Engine 5 и не имеет даже примерных сроков выхода. Осенью 2022 года разработка проекта находилась на раннем этапе. Издателем выступит Amazon Games.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Хиты 2025 года против гача-игр прошлого — на сайте The Game Awards 2025 стартовал финальный этап голосования в номинации «Голос игроков»
Ubisoft подтвердила, что многострадальный ремейк Prince of Persia: The Sands of Time не выйдет из тени на The Game Awards 2025
Control 2 могут показать на The Game Awards 2025 — Remedy зарегистрировала торговую марку Control Resonant
Календарь релизов 8 – 14 декабря: Terminator 2D: No Fate, Unbeatable, Skate Story и Dunjungle
Путешествие Загрея для Мелинои: моддер добавил в Hades 2 локации и боссов из первой Hades
«Мы всё починим!»: долгожданный пятый эпизод «Зайчика» разочаровал фанатов, но разработчики игру не бросят
Теги: tomb raider, crystal dynamics, amazon games, приключенческий экшен, the game awards 2025
tomb raider, crystal dynamics, amazon games, приключенческий экшен, the game awards 2025
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.