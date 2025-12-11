Сегодня 11 декабря 2025
«Одно из важнейших направлений в науке»: Google DeepMind откроет ИИ-лабораторию в Великобритании по поиску новых материалов

Google DeepMind откроет свою первую исследовательскую лабораторию для создания новых материалов, таких как те, что используются в аккумуляторных батареях и полупроводниковой отрасли. Этот объект начнёт функционировать в Великобритании в следующем году и станет частью стремления компании по расширению применения искусственного интеллекта в научной среде. Проект реализуется в рамках масштабного партнёрства Alphabet, материнской компании Google, и британского правительства.

Источник изображения: Alex Dudar / unsplash.com

Источник изображения: Alex Dudar / unsplash.com

Google DeepMind планирует адаптировать несколько своих ИИ-моделей, включая Gemini, для повышения эффективности выполнения задач учёных, преподавателей и госслужащих Великобритании. Лондонское исследовательское подразделение DeepMind описывает новую лабораторию как свой первый «автоматизированный» объект, где для проведения экспериментов будут задействованы роботы, что сводит к минимуму вмешательство со стороны человека. Компания не раскрыла стоимость реализации этого проекта, а также не уточнила, сколько человек будет работать в ИИ-лаборатории.

Расширение сотрудничества с Великобританией является успехом для Google, которая стремится вовлекать правительства разных стран в использование своих облачных сервисов и ИИ-модели Gemini. Это также свидетельствует о планах DeepMind продвинуться дальше в материаловедение, одно из основных исследовательских направлений. Несколько стартапов, часть из которых основана бывшими инженерами DeepMind, пытаются задействовать ИИ-алгоритмы для открытия новых материалов, утверждая, что такой подход может существенно сократить время и затраты на исследования.

В новой лаборатории DeepMind будут исследоваться материалы, потенциально пригодные для использования в разных сферах, включая производство полупроводниковой продукции и солнечных панелей. В дополнение к этому компания предоставит британским ученым «приоритетный доступ» к четырём своим научным ИИ-моделям, включая алгоритмы для анализа ДНК и прогнозирования погоды. «Открытие новых материалов — одно из важнейших направлений в науке», — написал недавно в блоге глава DeepMind Демис Хассабис (Demis Hassabis).

В отдельном заявлении правительства Великобритании сказано, что американская компания внесёт вклад в исследования в таких областях, как термоядерная энергетика, а также разработает инструменты на базе Gemini для британских учёных. В заявлении DeepMind упоминается, что компания откроет доступ к своим ИИ-моделям и данным для сотрудников Института безопасности искусственного интеллекта Великобритании, который представляет собой государственное агентство, созданное в 2023 году для тестирования и оценки ИИ-систем.

Источник:

Теги: google deepmind, google, искусственный интеллект
