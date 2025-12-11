Сегодня 11 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... «Приветствую вас, земляне!»: ИИ впервые ...
реклама
Новости Hardware

«Приветствую вас, земляне!»: ИИ впервые обучили и запустили за пределами Земли

2 ноября стартап Starcloud с помощью ракеты SpaceX отправил на орбиту тестовый спутник с ускорителем искусственного интеллекта Nvidia H100; теперь компания объявила, что в космосе завершено обучение первой большой языковой модели искусственного интеллекта.

Источник изображения: x.com/AdiOltean

Источник изображения: x.com/AdiOltean

За основу первой «космической» ИИ-модели взяли открытый репозиторий NanoGPT Андрея Карпатого (Andrej Karpathy), одного из основателей OpenAI. При её обучении использовалось полное собрание сочинений Шекспира, сообщил главный инженер Ади Олтин (Adi Oltean). Ускоритель Nvidia H100 применялся также для запуска ИИ — не только новообученного, но и открытой модели Google Gemma. Проще говоря, из космоса запустили чат-бот. Тестовый спутник Starcloud-1 отправил операторам сообщение: «Приветствую вас, земляне! Или, как я предпочитаю вас называть, — увлекательный набор синего с зелёным».

Проект стал первым шагом к размещению центров обработки данных на околоземной орбите, и, возможно, это начало новой космической гонки. На возможные преимущества орбитальных ЦОД указывают SpaceX, Google и основатель Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) — спутники могут практически неограниченно работать на солнечной энергии. Земные ЦОД для ИИ вызывают опасения по поводу экологического ущерба и нагрузки на электросети.

Пока Starcloud-1 — это всего лишь один спутник. По размерам он как небольшой холодильник, и на борту у него только один ускоритель Nvidia H100 — земные ЦОД вмещают десятки тысяч и в перспективе даже миллионы таких. Скептики говорят, что размещать ЦОД в космосе будет непросто — это дорого и сопряжено с техническими сложностями; например, в космическом вакууме нет воздуха, который рассеивал бы тепло. Starcloud планирует либо нагнетать воздух, либо использовать жидкостное охлаждение, а сейчас ведётся разработка второго аппарата, который получит название Starcloud-2. На его борту будет больше ИИ-ускорителей, и поработать с ними смогут клиенты на Земле.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Вдохновлённое «Дюной» производство: шотландцы собрались печатать доступные солнечные панели прямо в космосе
«Катастрофически плохая идея»: бывший инженер NASA разгромил идею космических дата-центров
Главы технологических компаний наперебой заговорили о ЦОД в космосе
Micron тоже будет выгоднее выпускать DDR5, чем HBM — но потребители этой памяти всё равно не увидят
«Одно из важнейших направлений в науке»: Google DeepMind откроет ИИ-лабораторию в Великобритании по поиску новых материалов
Американские инвесторы завалили китайских ИИ-разработчиков деньгами, несмотря на геополитику
Теги: ии, спутник, обучение
ии, спутник, обучение
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.