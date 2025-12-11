«Приветствую вас, земляне!»: ИИ впервые обучили и запустили за пределами Земли

2 ноября стартап Starcloud с помощью ракеты SpaceX отправил на орбиту тестовый спутник с ускорителем искусственного интеллекта Nvidia H100; теперь компания объявила, что в космосе завершено обучение первой большой языковой модели искусственного интеллекта.

За основу первой «космической» ИИ-модели взяли открытый репозиторий NanoGPT Андрея Карпатого (Andrej Karpathy), одного из основателей OpenAI. При её обучении использовалось полное собрание сочинений Шекспира, сообщил главный инженер Ади Олтин (Adi Oltean). Ускоритель Nvidia H100 применялся также для запуска ИИ — не только новообученного, но и открытой модели Google Gemma. Проще говоря, из космоса запустили чат-бот. Тестовый спутник Starcloud-1 отправил операторам сообщение: «Приветствую вас, земляне! Или, как я предпочитаю вас называть, — увлекательный набор синего с зелёным».

Проект стал первым шагом к размещению центров обработки данных на околоземной орбите, и, возможно, это начало новой космической гонки. На возможные преимущества орбитальных ЦОД указывают SpaceX, Google и основатель Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) — спутники могут практически неограниченно работать на солнечной энергии. Земные ЦОД для ИИ вызывают опасения по поводу экологического ущерба и нагрузки на электросети.

Пока Starcloud-1 — это всего лишь один спутник. По размерам он как небольшой холодильник, и на борту у него только один ускоритель Nvidia H100 — земные ЦОД вмещают десятки тысяч и в перспективе даже миллионы таких. Скептики говорят, что размещать ЦОД в космосе будет непросто — это дорого и сопряжено с техническими сложностями; например, в космическом вакууме нет воздуха, который рассеивал бы тепло. Starcloud планирует либо нагнетать воздух, либо использовать жидкостное охлаждение, а сейчас ведётся разработка второго аппарата, который получит название Starcloud-2. На его борту будет больше ИИ-ускорителей, и поработать с ними смогут клиенты на Земле.