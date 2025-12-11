Сегодня 11 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости блоки питания, адаптеры, источники питан... В России подскочил спрос на пауэрбанки с...
реклама
Новости Hardware

В России подскочил спрос на пауэрбанки с наступлением зимних холодов

Согласно исследованию МТС, с наступлением холодов в России в розничной сети компании существенно возросли продажи внешних аккумуляторов. В первой декаде декабря было продано на 32 % больше пауэрбанков по сравнению с аналогичным периодом ноября. По мнению аналитиков МТС, в зимний период владельцы смартфонов сталкиваются с быстрой разрядкой устройств и их непредсказуемым выключением на морозе, что и стимулирует покупку внешних аккумуляторов.

Источник изображения: МТС

Источник изображения: МТС

Максимальный рост продаж внешних аккумуляторов зафиксирован в регионах России, где уже прошли первые снегопады. В Сибирском федеральном округе с 1 по 10 декабря продано на 52,1 % больше пауербанков, чем за первую декаду ноября, в Северо-Западном ФО — на 24,5 % и в Дальневосточном ФО на 8,6 %. В количественном выражении лидирует Москва (рост на 21 %), на втором месте — Санкт-Петербург (9 %), третье место занял Омск (7 %), а четвёртое разделили Магадан и Новосибирск (по 3 %).

Самым популярным производителем внешних аккумуляторов стал Akai, обеспечивший половину всех продаж. На втором месте Xiaomi с 26 %, затем Brooks (7 %), Borofone (6 %) и uBear (4 %). Аналитики МТС отмечают растущую популярность пауэрбанков с технологией magsafe, на них пришлось 8 % от всех продаж, а лидером в этой категории стал бренд VLP.

Наиболее популярны пауэрбанки большой ёмкости. На устройства с ёмкостью более 15 000 mA·h пришлось 52 % всех продаж. Внешние аккумуляторы с ёмкостью от 10 000 до 15 000 mA·h обеспечили 35 % от общего объёма продаж, а компактные аккумуляторы ёмкостью от 3 000 до 5 000 mA·h – около 12 %.

Средняя цена на внешние аккумуляторы за первые десять дней декабря составила 1,8 тыс. ₽. Самыми популярными моделями стали Akai 20 000 mA·h (11,6 %), Akai 10 000 mA·h (8,1 %), Xiaomi Power Bank 20 000 mA·h (7,1 %), Akai 20 000mA·h 30 W (7,1 %) и Xiaomi Power Bank 10 000 mA·h (6,6 %).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
MWS Cloud втрое увеличила облачные мощности на Дальнем Востоке
МТС построила новый модуль на 125 серверных стоек в своём ЦОД в Ленинградской области
МТС ускорит отключение 3G — россияне почти перестали использовать смартфоны без LTE
Солнечная энергетика в США почти компенсировала рост потребления электричества
Китай подключил второй энергоблок АЭС «Чжанчжоу» — крупнейшей станции с реакторами «Хуалун-1»
Выбираем в «Чёрную пятницу» гаджеты от партнёров 3DNews
Теги: пауэрбанк, внешний аккумулятор, мтс, аналитика, продажи
пауэрбанк, внешний аккумулятор, мтс, аналитика, продажи
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.