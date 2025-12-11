В России подскочил спрос на пауэрбанки с наступлением зимних холодов

Согласно исследованию МТС, с наступлением холодов в России в розничной сети компании существенно возросли продажи внешних аккумуляторов. В первой декаде декабря было продано на 32 % больше пауэрбанков по сравнению с аналогичным периодом ноября. По мнению аналитиков МТС, в зимний период владельцы смартфонов сталкиваются с быстрой разрядкой устройств и их непредсказуемым выключением на морозе, что и стимулирует покупку внешних аккумуляторов.

Максимальный рост продаж внешних аккумуляторов зафиксирован в регионах России, где уже прошли первые снегопады. В Сибирском федеральном округе с 1 по 10 декабря продано на 52,1 % больше пауербанков, чем за первую декаду ноября, в Северо-Западном ФО — на 24,5 % и в Дальневосточном ФО на 8,6 %. В количественном выражении лидирует Москва (рост на 21 %), на втором месте — Санкт-Петербург (9 %), третье место занял Омск (7 %), а четвёртое разделили Магадан и Новосибирск (по 3 %).

Самым популярным производителем внешних аккумуляторов стал Akai, обеспечивший половину всех продаж. На втором месте Xiaomi с 26 %, затем Brooks (7 %), Borofone (6 %) и uBear (4 %). Аналитики МТС отмечают растущую популярность пауэрбанков с технологией magsafe, на них пришлось 8 % от всех продаж, а лидером в этой категории стал бренд VLP.

Наиболее популярны пауэрбанки большой ёмкости. На устройства с ёмкостью более 15 000 mA·h пришлось 52 % всех продаж. Внешние аккумуляторы с ёмкостью от 10 000 до 15 000 mA·h обеспечили 35 % от общего объёма продаж, а компактные аккумуляторы ёмкостью от 3 000 до 5 000 mA·h – около 12 %.

Средняя цена на внешние аккумуляторы за первые десять дней декабря составила 1,8 тыс. ₽. Самыми популярными моделями стали Akai 20 000 mA·h (11,6 %), Akai 10 000 mA·h (8,1 %), Xiaomi Power Bank 20 000 mA·h (7,1 %), Akai 20 000mA·h 30 W (7,1 %) и Xiaomi Power Bank 10 000 mA·h (6,6 %).