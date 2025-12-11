Сегодня 11 декабря 2025
Новости Hardware

Мировой рынок полупроводников разогнался до рекорда: выручка перевалила за $200 млрд за квартал

По данным аналитической компании Omdia, в третьем квартале 2025 года рынок полупроводников продемонстрировал рекордные показатели, достигнув выручки в $216,3 млрд, что на 14,5 % больше, чем в предыдущем квартале. Впервые выручка глобального полупроводникового рынка превысила $200 млрд за один квартал, продолжив 8-процентный рост во втором квартале. При таких темпах общая выручка отрасли за 2025 год может превысить $800 млрд.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Аналитики Omdia отмечают, что спрос на продукты для искусственного интеллекта и модули ОЗУ остаётся беспрецедентно высоким, причём оба сегмента продолжают уверенно опережать рынок в целом. Хотя в последнее время в отраслевых обзорах доминировал искусственный интеллект, в третьем квартале 2025 года рост отрасли обеспечили больше сегментов, чем в предыдущих кварталах.

Исторически сложилось, что в третьем квартале средний рост полупроводниковой отрасли составляет чуть более 7 %, а публичные прогнозы на третий квартал 2025 года склонялись примерно к 5-процентному увеличению выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Рост превзошёл все ожидания более чем вдвое и превысил 14 %, причём практически все категории полупроводников превысили прогнозы прошлого квартала.

Предыдущий 2024 год стал рекордным для рынка полупроводников, превысив $650 млрд выручки при годовом росте более чем на 20 %. Однако этот рост был крайне неравномерным. Если исключить Nvidia и микросхемы памяти, остальная часть рынка выросла всего на 1 %, что объяснялось глобальной корректировкой запасов и слабым спросом.

В отличие от этого, 2025 год показал гораздо более «здоровое» и широкомасштабное восстановление. Хотя ИИ и память продолжают оставаться основными двигателями роста, остальная часть рынка также демонстрирует положительную динамику. Выручка отрасли в 3 квартале 2025 года без учёта Nvidia и микросхем памяти выросла более чем на 14 % по сравнению с предыдущим кварталом для всего рынка, что говорит о переходе к общеотраслевому расширению, а не к росту лишь отдельных сегментов.

Источник изображения: Omdia

Источник изображения: Omdia

Четвёркой лидеров по выручке в 3 квартале стали Nvidia и три крупнейших производителя памяти: Samsung, SK Hynix и Micron, что подчёркивает сохраняющееся доминирование ускорителей ИИ и передовой памяти. В совокупности на эти четыре компании пришлось более 40 % всей выручки от продаж полупроводников.

«Спрос на обычную DRAM растёт вместе с HBM по мере масштабирования рабочих нагрузок ИИ, что приводит к исключительному краткосрочному росту цен, — сообщил старший аналитик Omdia Лино Дженг (Lino Jeng). — Мы ожидаем, что в четвёртом квартале будет установлен новый исторический рекорд по выручке, и этот необычайный рост, вероятно, сохранится и в следующем году».

Теги: полупроводники, выручка, рост, прогнозы
