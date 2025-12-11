Сегодня 11 декабря 2025
Перекупщики взвинтили цены на DDR5 — некоторые комплекты продаются в пять–семь раз дороже, чем пару месяцев назад

В связи с бумом ИИ и ажиотажным спросом на серверы и серверную память ведущие производители сместили акцент на её производство, уменьшив выпуск оперативной памяти, что привело её дефициту и скачку цен. Ожидаемо, на этом фоне активизировались перекупщики и спекулянты, пытающиеся нажиться на ситуации, пишет Tom's Hardware.

Три крупнейших игрока рынка памяти — Samsung, SK Hynix и Micron — перенаправили свои производственные мощности на выпуск серверной памяти, снизив приоритет потребительской памяти. А Micron даже объявила о планах прекратить производство потребительской оперативной памяти Crucial, чтобы сосредоточиться исключительно на поставках для корпоративных клиентов. Этот тренд негативно отражается на всех продуктах, связанных с оперативной памятью, включая отдельные комплекты памяти, готовые системы и портативные игровые консоли.

Комплект памяти Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 C30 32GB (2×16GB), ранее стоивший $117,99, сейчас в магазинах США предлагается в цене до $429,99, то есть более чем в 3,5 раза. При этом перекупщики продают тот же комплект памяти и вовсе за $836,54, что более чем в 7 раз выше первоначальной цены.

Оперативная память Trident Z5 RGB DDR5-6400 C32 96GB (2×48GB), которая ранее предлагалась по цене $339,99, теперь стоит в розничных магазинах $1169 — тоже примерно в 3,5 раза дороже. А цена этого комплекта памяти у сторонних продавцов и вовсе выросла до $1802,19, что представляет собой дополнительную наценку на 50 % по сравнению с розничной ценой.

Комплект оперативной памяти Vengeance DDR5-5200 C38 192GB (4×48GB), предлагавшийся ранее по рекомендованной розничной цене $649,99, сейчас практически недоступен для большинства потребителей с розничной ценой в $2201,99, что представляет собой почти 3,4-кратное удорожание. Из-за высокой первоначальной стоимости перекупщики не столь активно закупали этот комплект, поэтому на eBay опубликовано лишь несколько объявлений, причем самая высокая цена составляет около $1949,95.

Тем не менее пользователи покупают память даже по этим заоблачным ценам. Например, недавно 128 Гбайт оперативной памяти DDR5 5600 МГц для ноутбука были проданы за $900, одна планка ADATA DDR5 на 16 Гбайт была продана за $190. 8 декабря один энтузиаст заплатил $2335 за 256 Гбайт памяти G.Skill DDR5, а несколькими днями ранее кто-то купил 96 Гбайт G.Skill DDR5 за $1347.

Резкий рост цен на память отразился как на крупных, так и на малых предприятиях. Сборщики ПК на заказ, включая CyberPowerPC и Maingear, уже повысили из-за этого цены на свои готовые системы. Аналогичная тенденция наблюдается и среди OEM-производителей, таких как Dell, хотя Lenovo, похоже, пока сохраняет свои цены на прежнем уровне, поскольку, накопила достаточные запасы до 2026 года. Даже бюджетные одноплатные компьютеры Raspberry Pi выросли в цене из-за рыночной ситуации.

Теги: оперативная память, ии, дефицит
