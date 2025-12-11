Сегодня 11 декабря 2025
Цены на память продолжат взлёт в 2026 году — смартфоны и ноутбуки подорожают, а их характеристики ухудшатся

Последние отчёты аналитической компании TrendForce показывают, что цены на память продолжат быстрый рост в первом квартале 2026 года. Это окажет значительное давление на затраты мировых производителей потребительских устройств. Они будут вынуждены повышать цены на свою продукцию и ухудшать технические характеристики. Дальнейшее снижение поставок кажется неизбежным, поскольку рыночные ресурсы все больше концентрируются в руках нескольких ведущих брендов.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

По данным TrendForce, память занимает все большую долю в стоимости комплектующих потребительских устройств, таких как смартфоны и ПК. Даже Apple с её высокой нормой прибыли пересмотрит свои ценовые стратегии для новых моделей и рассмотрит возможность сокращения или отмены снижения цен на старые версии.

Для производителей Android-устройств, ориентированных на средний и низкий ценовой сегмент, память является важнейшим маркетинговым фактором и значительной частью затрат на комплектующие. Рост стоимости памяти вынудит их повысить стартовые цены новых моделей в 2026 году. Им также потребуется изменить ценообразование или жизненный цикл существующих моделей, чтобы минимизировать потери.

TrendForce отмечает, что рост стоимости памяти заставит производителей ноутбуков скорректировать свои продуктовые портфели, стратегии закупок и региональные стратегии продаж. Например, в высокопроизводительных ультратонких ноутбуках часто используется DRAM, распаянная непосредственно на материнской плате, что затрудняет снижение затрат за счёт замены модулей памяти. Кроме того, эти модели сталкиваются с более строгими конструктивными ограничениями, что делает их сегментом, наиболее подверженным раннему и значительному ценовому давлению.

На рынке потребительских ноутбуков спрос остаётся достаточно чувствительным к изменениям характеристик и цен. Текущие запасы готовой продукции, изготовленной до взлёта цен на ОЗУ, могут защитить краткосрочную прибыль, но среднесрочные и долгосрочные корректировки, такие как снижение характеристик или повышение цен, неизбежны. Компания TrendForce прогнозирует более значительные колебания цен на рынке ПК ко второму кварталу 2026 года.

Источник изображения: TrendForce

Источник изображения: TrendForce

Пояснения к столбцу «комментарии» в таблице:

  • Премиальные смартфоны: переход на 16 Гбайт ОЗУ замедляется.
  • Смартфоны среднего диапазона: 12 Гбайт ОЗУ постепенно исчезнут из конфигураций.
  • Смартфоны начального уровня: объём ОЗУ вернётся к 4 Гбайт.
  • Высокопроизводительные ноутбуки: объём ОЗУ в большинстве конфигураций составит 16 Гбайт.
  • Ноутбуки среднего диапазона: ОЗУ останется в диапазоне 8—16 Гбайт, но с движением в сторону 8 Гбайт.
  • Дешёвые ноутбуки: ОЗУ останется на уровне 8 Гбайт из-за минимальных требований ОС.

В моделях высокого и среднего ценового сегмента ожидается, что объём памяти будет оставаться близким к минимальным стандартам, что замедлит циклы обновления. Больше всего пострадает рынок бюджетных смартфонов, где базовые модели, вероятно, вернутся к 4 Гбайт. И наоборот, в бюджетных ноутбуках объем ОЗУ нельзя уменьшить из-за минимальных требований операционной системы.

Источник:

Теги: озу, память, рост цен, прогнозы, trendforce
