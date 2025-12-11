Сегодня 11 декабря 2025
Генеративный Микки Маус грядёт: Sora сможет создавать видео с героями Disney, Marvel, Pixar и Star Wars, а OpenAI получит $1 млрд

The Walt Disney Company и OpenAI заключили трёхлетнее лицензионное соглашение, которое позволит ИИ-генератору видео Sora создавать ролики с более чем 200 персонажами вселенных Disney, Marvel, Pixar и Star Wars. Кроме того, Disney инвестирует в разработчика ChatGPT по меньшей мере $1 млрд.

Источник изображения: OpenAI

В рамках соглашения OpenAI получит лицензию на использование контента одного из крупнейших медиа-холдингов мира. Соглашение охватывает широкий набор визуальных образов — от персонажей и костюмов до транспортных средств и даже локаций. При этом условия сделки подчёркивают: лицензия не распространяется на любые голоса или внешность реальных актёров.

В итоге пользователи Sora смогут создавать короткие ролики по текстовому описанию с участием более чем 200 персонажей, принадлежащих Disney. Также этих персонажей можно будет использовать при генерации изображений через ChatGPT Images. Первые ролики и изображения с лицензионными персонажами появятся в начале 2026 года.

Среди доступных для генерации образов будут Микки и Минни Маус, герои «Холодного сердца», «Истории игрушек», «Короля Льва», «Вверх», «Зверополиса» и многих других франшиз. Пользователи также смогут создавать видео и изображения с культовыми персонажами Marvel и Lucasfilm — включая Капитана Америку, Чёрную пантеру, Дэдпула, Грута, Железного человека, Локи, Мандалорца, Йоду, Дарта Вейдера, Люка Скайуокера и других.

С другой стороны, Disney в рамках партнёрства получит доступ к OpenAI API для разработки новых продуктов и инструментов, включая будущие функции для Disney+. Также планируется интеграция Disney+ с Sora: отобранные ролики, созданные пользователями, будут появляться на платформе в виде отдельного раздела, что станет одним из первых примеров использования ИИ-контента в большом стриминговом сервисе.

Помимо лицензионных условий компании объявили и о финансовой части сделки: Disney инвестирует в OpenAI $1 млрд и получит варранты на приобретение дополнительной доли в компании. По словам сторон, это создаёт долгосрочный фундамент для совместной разработки инструментов, связанных с персонализацией, рекомендациями и созданием нового пользовательского опыта на базе ИИ.

В совместном заявлении Disney и OpenAI отмечают, что развитие генеративных технологий должно учитывать интересы авторов и безопасность пользователей. Компании обязались поддерживать механизмы, предотвращающие создание незаконного или вредоносного контента, а также обеспечивать защиту интеллектуальной собственности и персональных данных — включая право на контроль над использованием голоса и внешности.

OpenAI также подтвердила, что продолжит внедрять возрастные ограничения и другие меры безопасности, которые должны снизить риски при работе с генеративными моделями.

Генеральный директор Disney Боб Айгер (Bob Iger) назвал сотрудничество «важным моментом для всей индустрии», подчеркнув, что ИИ уже влияет на способы создания и распространения контента. «Сочетание культовых историй и персонажей Disney с передовыми технологиями OpenAI даст поклонникам Disney возможность проявить воображение и творческий потенциал так, как никогда раньше, предоставляя им новые способы взаимодействия с любимыми персонажами и историями Disney», — заявил он.

Глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman), в свою очередь, отметил, что партнёрство демонстрирует, как ИИ-компании могут сотрудничать с создателями контента, сохраняя уважение к творческим правам. «Disney — мировой эталон в области повествования, и мы рады сотрудничеству, которое позволит Sora и ChatGPT Images расширить возможности людей в создании и восприятии великолепного контента», — сказал Альтман.

