OneXPlayer представила Super X — геймерский гибрид планшета и ноутбука с Ryzen AI Max+ 395 и жидкостным охлаждением

Компания OneXPlayer запустила официальную кампанию по сбору средств на Kickstarter для выпуска своего новейшего 14-дюймового гибридного ноутбука/планшета Super X. Устройство выделяется необычной конфигурацией с двумя форм-факторами и предлагает возможность жидкостного охлаждения, что делает его первым устройством 2-в-1, поддерживающим внешнюю СЖО.

В основе системы лежит APU AMD Ryzen AI Max+ 395 с 16 ядрами и 32 потоками, работающими на тактовой частоте до 5,1 ГГц. APU работает в паре со встроенной графикой Radeon 8060S, эквивалентной настольной GeForce RTX 4060, обеспечивая устройству значительную вычислительную мощность.

AMD предлагает настраиваемый параметр TDP для своих APU. После подключения Super X к внешней системе водяного охлаждения показатель TDP процессора увеличивается до 120 Вт с исходных 45 Вт. Эта гибкость позволяет Super X оставаться холодным при работе как в режиме ноутбука, так и планшета, а также разгоняться до более высоких устойчивых частот при подключении внешней СЖО.

Система жидкостного охлаждения Frost Bay должна позволить устройству раскрыть весь потенциал при высоких нагрузках. APU AMD Strix Halo может работать в паре со 128 Гбайт оперативной памяти LPDDR5x-8000, из которых 96 Гбайт могут быть динамически выделены для GPU, чтобы он мог локально запускать большие языковые модели ИИ (LLM). Обновление памяти не поддерживается, поэтому выбирать нужный объём ОЗУ необходимо заранее.

Ещё одна интересная особенность 14-дюймового Super X — его сенсорный дисплей. Панель имеет разрешение 2880 × 1800 пикселей, обладает соотношением сторон 16:10 и поддерживает динамическую частоту обновления (VRR) в диапазоне от 48 до 120 Гц. Экран предлагает коэффициент контрастности 1 000 000:1, поддержку HDR и 4096 уровней чувствительности к нажатию, что делает его подходящим для профессионалов в области творчества. Для хранения данных пользователи могут выбрать твердотельный накопитель M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe, а также добавить BiWin Mini SSD объёмом до 2 Тбайт, а также использовать карту расширения microSD.

Система работает от батареи ёмкостью 85,58 Вт·ч (22 000 мА·ч), обеспечивающей до 12,2 часа воспроизведения видео и до 8,2 часа просмотра онлайн-трансляции. Однако эти показатели основаны на данных лабораторных испытаний OneXPlayer и не подтверждены сторонними тестами. В оснащение устройства входят два порта USB4 с поддержкой обходной зарядки 100 Вт, один USB 3.2 Type-A, один HDMI 2.1 и 3,5-мм аудиовыход. Вес устройства составляет 1,3 кг.

Стоимость стандартной версии гибрида Super X варьируется от $1899 до $2699 в зависимости от конфигурации. Версия с СЖО в комплекте оценивается от $1959 до $2759. Внешняя СЖО продаётся отдельно и стоит $199.