Сегодня 12 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Google показала экспериментальный браузе...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google показала экспериментальный браузер Disco — теперь интернет можно серфить вдвоём с ИИ Gemini

Команда разработчиков Google Chrome представила экспериментальный браузер Disco, который предлагает совершенно новый способ сёрфинга в интернете. С помощью этого браузера и его главного инструмента GenTabs на базе ИИ Gemini 3 компания намерена провернуть «переосмысления браузинга и создания современного веба», или хотя бы проверить, есть ли у такого формата будущее.

Источник изображений: Google

Источник изображений: Google

В основе Disco лежит технология GenTabs — это специальная вкладка, своего рода проект с диалогом с чат-ботом Gemini и набором вкладок, над которым пользователь работает вместе с моделью. После запроса к боту он может предложить открыть ещё несколько сайтов по теме или создать мини-приложение, которое упростит решение задачи.

Например, при изучении определённой темы GenTabs может предложить сгенерировать веб-приложение для визуализации информации. Например, если попросить бота помочь спланировать путешествие, он может создать полноценное мини-приложение с картой с точками интереса, простым построителем маршрутов, ссылками на источники и данные, собранные с открытых вкладок. В более простом сценарии инструмент способен помочь составить план питания на основе подборки онлайн-рецептов.

Подобные функции в какой-то мере уже реализованы в различных ИИ-чат-ботах, однако GenTabs, как сообщает TechCrunch, создаёт персонализированные приложения «на лету» с использованием модели Gemini 3, учитывая как содержимое текущих вкладок браузера, так и историю диалогов пользователя с Gemini. Google подчёркивает, что важная часть идеи — совместная работа: модель не делает всё за вас, а использует те страницы, которые вы сами находите, и учится на них.

После генерации приложения можно продолжать улучшать его с помощью простых текстовых команд, а открытые пользователем новые вкладки GenTabs «подтягивает» к проекту. При этом Google отмечает, что все сгенерированные элементы будут содержать ссылки на первоисточники информации.

В настоящее время функция доступна лишь ограниченному числу тестировщиков через платформу Google Labs. Компания планирует собирать обратную связь от пользователей и в будущем, и может интегрировать наиболее удачные идеи, возникшие в рамках использования Disco, в другие продукты Google. При этом GenTabs позиционируется как первая из нескольких запланированных функций Disco. Для получения доступа к инструменту необходимо зарегистрироваться в листе ожидания. Первоначально, как указывает TechCrunch, приложение будет доступно для пользователей macOS.

Как и другие компании в сфере искусственного интеллекта, Google продолжает интегрировать ИИ-технологии в процесс веб-серфинга, но вместо разработки собственного ИИ-браузера, подобного Comet от Perplexity или Atlas от ChatGPT, компания внедрила ассистента Gemini непосредственно в браузер Chrome, где он может по запросу отвечать на вопросы о текущей веб-странице. С появлением же GenTabs акцент сместится с отдельной страницы на более широкие задачи, охватывающие сразу несколько вкладок различной тематики. При этом в Google отметили, что новый браузер не призван заменить Chrome, а предназначен для проверки новых подходов работы в интернете.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google с помощью TPU сможет отщипнуть десятки миллиардов от ИИ-пирога, который почти единолично «поедает» Nvidia
Рост числа пользователей ChatGPT стал замедляться, а Gemini набирает обороты
Google рассказал, что люди искали в интернете в 2025 году — Gemini обскакал всех
Генеративный Микки Маус грядёт: Sora сможет создавать видео с героями Disney, Marvel, Pixar и Star Wars, а OpenAI получит $1 млрд
Журнал Time назвал «Человеком года» Хуанга, Альтмана, Маска и других архитекторов ИИ
Opera взялась за старое: ИИ-браузер Neon стал общедоступным и платным — $20 в месяц
Теги: google, gemini, ai, ии-помощник
google, gemini, ai, ии-помощник
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.