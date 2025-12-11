Google показала экспериментальный браузер Disco — теперь интернет можно серфить вдвоём с ИИ Gemini

Команда разработчиков Google Chrome представила экспериментальный браузер Disco, который предлагает совершенно новый способ сёрфинга в интернете. С помощью этого браузера и его главного инструмента GenTabs на базе ИИ Gemini 3 компания намерена провернуть «переосмысления браузинга и создания современного веба», или хотя бы проверить, есть ли у такого формата будущее.

В основе Disco лежит технология GenTabs — это специальная вкладка, своего рода проект с диалогом с чат-ботом Gemini и набором вкладок, над которым пользователь работает вместе с моделью. После запроса к боту он может предложить открыть ещё несколько сайтов по теме или создать мини-приложение, которое упростит решение задачи.

Например, при изучении определённой темы GenTabs может предложить сгенерировать веб-приложение для визуализации информации. Например, если попросить бота помочь спланировать путешествие, он может создать полноценное мини-приложение с картой с точками интереса, простым построителем маршрутов, ссылками на источники и данные, собранные с открытых вкладок. В более простом сценарии инструмент способен помочь составить план питания на основе подборки онлайн-рецептов.

Подобные функции в какой-то мере уже реализованы в различных ИИ-чат-ботах, однако GenTabs, как сообщает TechCrunch, создаёт персонализированные приложения «на лету» с использованием модели Gemini 3, учитывая как содержимое текущих вкладок браузера, так и историю диалогов пользователя с Gemini. Google подчёркивает, что важная часть идеи — совместная работа: модель не делает всё за вас, а использует те страницы, которые вы сами находите, и учится на них.

После генерации приложения можно продолжать улучшать его с помощью простых текстовых команд, а открытые пользователем новые вкладки GenTabs «подтягивает» к проекту. При этом Google отмечает, что все сгенерированные элементы будут содержать ссылки на первоисточники информации.

В настоящее время функция доступна лишь ограниченному числу тестировщиков через платформу Google Labs. Компания планирует собирать обратную связь от пользователей и в будущем, и может интегрировать наиболее удачные идеи, возникшие в рамках использования Disco, в другие продукты Google. При этом GenTabs позиционируется как первая из нескольких запланированных функций Disco. Для получения доступа к инструменту необходимо зарегистрироваться в листе ожидания. Первоначально, как указывает TechCrunch, приложение будет доступно для пользователей macOS.

Как и другие компании в сфере искусственного интеллекта, Google продолжает интегрировать ИИ-технологии в процесс веб-серфинга, но вместо разработки собственного ИИ-браузера, подобного Comet от Perplexity или Atlas от ChatGPT, компания внедрила ассистента Gemini непосредственно в браузер Chrome, где он может по запросу отвечать на вопросы о текущей веб-странице. С появлением же GenTabs акцент сместится с отдельной страницы на более широкие задачи, охватывающие сразу несколько вкладок различной тематики. При этом в Google отметили, что новый браузер не призван заменить Chrome, а предназначен для проверки новых подходов работы в интернете.