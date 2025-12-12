Суд позволил Apple взимать разумную комиссию за предоставление ссылок на сторонние платёжные сервисы

Федеральный апелляционный суд США постановил, что Apple имеет право взимать с разработчиков приложений на своей платформе App Store комиссию за размещение ссылок на сторонние платёжные сервисы. Кроме того, Apple получает право ограничивать видимость этих ссылок — точнее говоря, делать их равнозначными со штатным способом платежа через собственную экосистему.

Напомним, что главным зачинщиком борьбы с монополизацией сферы оплаты услуг внутри приложений на платформе iOS является компания Epic Games, которая уже давно пытается отстоять право разработчиков на использование более выгодных каналов оплаты, поскольку Apple с них берёт слишком высокую комиссию. С апреля этого года Apple принуждается к предоставлению разработчикам приложений права размещать внутри них ссылки на сторонние платёжные сервисы. До этого Apple не имела права взимать комиссию за проведение платежей в обход своей инфраструктуры, но это должно измениться в обозримом будущем. Суд в США постановил, что Apple имеет право взимать разумную комиссию в этом случае, которая будет покрывать её издержки и защищать интеллектуальную собственность. Теперь окружному суду предстоит решить, какой будет предельная величина такой комиссии, поэтому изменения в политике Apple не вступят в силу незамедлительно.

Apple также сохраняет право влиять на дизайн ссылок, ведущих на сторонние платёжные сервисы. Они не должны быть более заметными, чем штатное средство платежа в приложении. Описание ссылки также должно соответствовать определённым правилам. Некоторые категории разработчиков получили судебную защиту от действий Apple по запрету на размещение альтернативных ссылок — например, если речь идёт о партнёрах в рамках программы News Partner Program.

Ранее, столкнувшись с предыдущим требованием суда разрешить разработчикам размещать ссылки на сторонние платёжные сервисы в приложениях, Apple установила комиссию в размере 27 % вместо прежних 30 %, что с учётом дополнительной комиссии со стороны других платёжных систем делало такой переход невыгодным. Апелляционный суд увидел в таком поведении Apple проявление неуважения к суду, в итоге рекомендовав окружному суду рассчитать величину разумной комиссии, которая покрывала бы расходы Apple и компенсировала бы доступ к её интеллектуальной собственности, но не учитывала бы затраты на обеспечение безопасности и конфиденциальности. Новые условия взимания комиссии с разработчиков вступят в силу только после того, как окружной суд определится с величиной разумной комиссии.