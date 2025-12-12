Сегодня 12 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Цифровые финансы Суд позволил Apple взимать разумную коми...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Суд позволил Apple взимать разумную комиссию за предоставление ссылок на сторонние платёжные сервисы

Федеральный апелляционный суд США постановил, что Apple имеет право взимать с разработчиков приложений на своей платформе App Store комиссию за размещение ссылок на сторонние платёжные сервисы. Кроме того, Apple получает право ограничивать видимость этих ссылок — точнее говоря, делать их равнозначными со штатным способом платежа через собственную экосистему.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Напомним, что главным зачинщиком борьбы с монополизацией сферы оплаты услуг внутри приложений на платформе iOS является компания Epic Games, которая уже давно пытается отстоять право разработчиков на использование более выгодных каналов оплаты, поскольку Apple с них берёт слишком высокую комиссию. С апреля этого года Apple принуждается к предоставлению разработчикам приложений права размещать внутри них ссылки на сторонние платёжные сервисы. До этого Apple не имела права взимать комиссию за проведение платежей в обход своей инфраструктуры, но это должно измениться в обозримом будущем. Суд в США постановил, что Apple имеет право взимать разумную комиссию в этом случае, которая будет покрывать её издержки и защищать интеллектуальную собственность. Теперь окружному суду предстоит решить, какой будет предельная величина такой комиссии, поэтому изменения в политике Apple не вступят в силу незамедлительно.

Apple также сохраняет право влиять на дизайн ссылок, ведущих на сторонние платёжные сервисы. Они не должны быть более заметными, чем штатное средство платежа в приложении. Описание ссылки также должно соответствовать определённым правилам. Некоторые категории разработчиков получили судебную защиту от действий Apple по запрету на размещение альтернативных ссылок — например, если речь идёт о партнёрах в рамках программы News Partner Program.

Ранее, столкнувшись с предыдущим требованием суда разрешить разработчикам размещать ссылки на сторонние платёжные сервисы в приложениях, Apple установила комиссию в размере 27 % вместо прежних 30 %, что с учётом дополнительной комиссии со стороны других платёжных систем делало такой переход невыгодным. Апелляционный суд увидел в таком поведении Apple проявление неуважения к суду, в итоге рекомендовав окружному суду рассчитать величину разумной комиссии, которая покрывала бы расходы Apple и компенсировала бы доступ к её интеллектуальной собственности, но не учитывала бы затраты на обеспечение безопасности и конфиденциальности. Новые условия взимания комиссии с разработчиков вступят в силу только после того, как окружной суд определится с величиной разумной комиссии.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Epic'еская победа: Fortnite вернулась в Google Play в США — а скоро и в других странах
Google сдалась — Epic Games выбила для разработчиков комиссию в 9 % и свободу для Android
Спасибо, Epic Games: Google разрешила разработчикам обходить комиссию «Play Маркета»
Юристы хотят отобрать у Маска бренд Twitter — он сам бросил «птичку» год назад
Французский суд арестовал местное имущество Google по запросу российского ООО «Гугл»
Землетрясение в Японии тряхнуло фабрики Kioxia по выпуску флеш-памяти — это может усилить дефицит, но в компании заверили, что всё обошлось
Теги: apple, app store, платежи, судебные разбирательства
apple, app store, платежи, судебные разбирательства
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.