Авторы культового хоррора Soma анонсировали Ontos — научно-фантастический триллер, в котором границы науки и морали испытают на прочность

Разработчики из Frictional Games анонсировали новый проект — Ontos. Показ премьерного трейлера состоялся в рамках церемонии The Game Awards 2025.

Авторы называют Ontos духовной наследницей культового хоррора Soma, одной из предыдущих игр студии. Новое научно-фантастическое приключение, в котором «реальность рассыпается на части», расскажет историю девушки Адити Амани, прибывшей на лунную базу «Самсара» из-за наследия отца, ставшего пророком.

«Жуткие эксперименты и пугающие встречи в Ontos испытывают на прочность границы науки и морали. Каждый эксперимент, как с луковицы, снимает с реальности очередной слой, на шаг приближая к истине. Экзистенциальные вопросы заставляют усомниться в природе души, страданий и самой ткани реальности», — гласит официальное описание новинки в Steam.

Ontos

Frictional Games называет Ontos «захватывающей историей с сенсорным, системно формируемым геймплеем». Смекалка и изобретательность станут главным оружием геймеров. Нужно будет добывать материалы, управлять изощрёнными устройствами и аналоговыми системами. Авторы подчёркивают, что единственно верного решения в игре нет, главное — уметь всё спланировать.

Ontos выйдет в 2026 году на PC, PlayStation 5, Xbox Series X и S. У проекта есть своя страница в Steam, где его можно добавить в список желаемого.