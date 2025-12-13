Сегодня 13 декабря 2025
За 2025 год в Steam вышли рекордные 19 тысяч игр, но почти у половины из них меньше 10 обзоров

Количество игр, выпущенных в цифровом магазине Steam за уходящий год, вновь превзошло установленный 12 месяцев назад рекорд. Об этом отчиталась команда SteamDB — неофициальной базы данных сервиса.

По данным SteamDB, за неполные 12 месяцев 2025 года в Steam вышло свыше 19 тыс. игр (19 112 на момент публикации), тогда как результат площадки Valve по итогам 2024-го составил 18,5 тыс. релизов.

Значительная часть выпущенных игр была однопользовательского характера (14,2 тыс.), имела тег «Инди» (9,3 тыс.), «Казуальная игра» (9 тыс.), «Приключение» (7,4 тыс.) и/или «Экшен» (7,2 тыс.).

Как подметили в SteamDB, почти половина (9327) из 19 тысяч игр, вышедших в Steam за 2025 год, получила менее 10 пользовательских обзоров, а 2229 из них не удостоились отзывов вовсе.

Стоит отметить, что львиную долю от более чем 19,1 тыс. новых игр в Steam за 2025 год составляют не выдающиеся релизы, а откровенно низкокачественные и/или максимально нишевые продукты.

SteamDB докладывает, что более чем 14,8 тыс. релизов не достигли нужного числа пользователей и продаж, чтобы получить доступ к функциям настройки профиля. Такие проекты не учитываются в подсчётах коллекций игр и трофеев.

Помимо количества релизов, продолжает расти и аудитория Steam. В октябре на фоне взрывного запуска военного шутера Battlefield 6 показатель пикового онлайна сервиса превысил 41,6 млн одновременных пользователей.

