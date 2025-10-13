Сегодня 13 октября 2025
Steam установил новый рекорд пикового онлайна на фоне взрывного релиза Battlefield 6

Сервис цифровой дистрибуции Steam от американской компании Valve в очередной раз обновил личный рекорд по количеству пользователей, одновременно находящихся онлайн. Похоже, улучшению показателей поспособствовала Battlefield 6.

Источник изображения: Steam (•GRAND•)

Источник изображения: Steam (•GRAND•)

Напомним, последний раз новая вершина пикового онлайна покорилась Steam в разгар прошедшей весенней распродажи — 16 марта на платформе Valve зафиксировали одновременно свыше 41,2 млн человек.

Как стало известно, 12 октября около 17:00 по московскому времени пиковый онлайн Steam превысил 41,6 млн пользователей: 41 640 336, согласно официальной статистике, и 41 666 455, по данным SteamDB.

Источник изображения: Valve

Источник изображения: Valve

В отличие от мартовского рекорда, новый был достигнут не в рамках какой-либо сезонной распродажи: осенняя завершилась 6 октября, а до зимней ещё далеко. Помощь, по всей видимости, пришла со стороны Battlefield 6.

Военный шутер от Electronic Arts стартовал в Steam с рекордным для серии пиковым онлайном (747 тыс. человек), а 12 октября (на момент обновления площадкой лучшего результата) в игре находилось одновременно более 609 тыс. пользователей.

Источник изображения: Valve

Источник изображения: Valve

Одновременно с новым общим рекордом показатель пикового онлайна пользователей, находившихся в игре, Steam обновить не смог. Если верить SteamDB, 12 октября результат достиг 13 млн человек, а в марте едва не дотянул до 13,2 млн.

Зимняя распродажа Steam стартует 18 декабря, а уже сегодня, 13 октября, в цифровом магазине Valve откроется масштабный фестиваль демоверсий «Играм быть» (Steam Next Fest). Он продлится неделю.

