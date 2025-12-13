Сегодня 13 декабря 2025
Colorful выпустила флагманскую плату iGame X870E Vulcan OC V14 с поддержкой DDR5-10000

Компания Colorful выпустила флагманскую материнскую плату iGame X870E Vulcan OC V14. Новинка построена на чипсете AMD X870E и ориентирована на разгон ОЗУ — плата получила только два разъёма DIMM для модулей DDR5.

Источник изображений: Colorful

Источник изображений: Colorful

В описании продукта указывается поддержка оперативной памяти DDR5-10000+ (через разгон), однако Colorful связывает такую возможность с процессорами серии Ryzen 8000, оснащёнными более удачным контроллером памяти. Для серии Ryzen 9000 указывается поддержка памяти DDR5-8600+ (через разгон).

В плате используется 22-фазная подсистема питания VRM (схема 18+2+2) с фазами, рассчитанными на силу тока 110 А. Также на плате имеется множество элементов управления, предназначенных для настройки и восстановления. На задней панели расположены кнопки Turbo OC, установки и сброса BIOS. Непосредственно на самой плате находятся специальные переключатели и кнопки, связанные с разгоном.

Плата предлагает наличие пяти слотов M.2, три из которых работают в режиме PCIe 5.0 x4, а два — поддерживают PCIe 4.0 x4. Colorful также отмечает совместное использование линий, при котором установка накопителей в определённые слоты M.2 может привести к тому, что основной слот PCIe 5.0 x16 будет работать в режиме x8.

Дополнительной интересной особенностью является встроенный ЖК-экран. Плата оснащена чипом BIOS ёмкостью 256 Мбайт и предлагает 5-Гбит сетевой контроллер. За звук отвечает кодек Realtek ALC1220 и ЦАП ES2919Q. Плата поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Запуск iGame X870E Vulcan OC V14 совпал с волной анонсов плат AM5 от других производителей в преддверии выставки CES 2026, где ожидается появление новых настольных процессоров Ryzen 9000, включая Ryzen 7 9850X3D. На данный момент нет чётких подтверждений, что новые модели процессоров Ryzen 9000 получат скачок на уровне платформы в официальной поддержке памяти. Более существенные изменения, скорее всего, произойдут с выходом условных Ryzen 10000 на архитектуре Zen 6.

Компания Gigabyte уже выпустила новые модели плат серии 800 Aorus X3D, MSI на днях анонсировала новые линейки плат MAX и EVO, а Asus готовит свои решения к выставке CES 2026.

Источник:

colorful, amd x870e, материнская плата
