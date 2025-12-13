Социальной сети X удалось увеличить квартальную выручку на 17 % до $752 млн

С момента покупки Twitter Илоном Маском (Elon Musk) в октябре 2022 года казалось, что социальную сеть X он намерен реформировать под свои нужды любой ценой, без оглядки на затраты и репутационные издержки. Тем не менее, как отмечает Bloomberg, по итогам третьего квартала X показала рост выручки на 17 % до $752 млн, хотя это и не уберегло её от получения чистых убытков.

Величина последних достигла $577,4 млрд, по данным источника, но они во многом обусловлены расходами на продолжающуюся реструктуризацию, ведь не так давно юридически X объединилась с ИИ-стартапом xAI. С начала текущего года по сентябрь включительно выручка X превысила $2 млрд, как сообщают источники, знакомые с отчётностью компании, которая не размещается публично.

По словам источника, наблюдаются некоторые признаки улучшения финансового положения X. По крайней мере, прибыль до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации (EBITDA) в третьем квартале выросла до $454 млн, превысив прошлогоднюю на 16 %. Кроме того, выручка компании во втором квартале также выросла в годовом сравнении, что указывает на формирование устойчивой положительной динамики.

Исторически X получала основную часть выручки от рекламы, но в этой сфере в последние годы не было стабильности. Сперва от площадки стали отворачиваться рекламодатели на фоне резких высказываний Илона Маска, потом нанятая им генеральный директор Линда Яккарино (Linda Yaccarino) пыталась исправить ситуацию, но покинула компанию в этом году. Какую часть выручки X сейчас обеспечивает реклама, не уточняется. В любом случае, то уровня выручки 2022 года, когда Twitter ещё была независимой компанией, нынешней X ещё далеко, поскольку во втором квартале того года соответствующий показатель достигал $1,18 млрд.