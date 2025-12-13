Сегодня 13 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети Социальной сети X удалось увеличить квар...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Социальной сети X удалось увеличить квартальную выручку на 17 % до $752 млн

С момента покупки Twitter Илоном Маском (Elon Musk) в октябре 2022 года казалось, что социальную сеть X он намерен реформировать под свои нужды любой ценой, без оглядки на затраты и репутационные издержки. Тем не менее, как отмечает Bloomberg, по итогам третьего квартала X показала рост выручки на 17 % до $752 млн, хотя это и не уберегло её от получения чистых убытков.

Источник изображения: Unsplash, BoliviaInteligente

Источник изображения: Unsplash, BoliviaInteligente

Величина последних достигла $577,4 млрд, по данным источника, но они во многом обусловлены расходами на продолжающуюся реструктуризацию, ведь не так давно юридически X объединилась с ИИ-стартапом xAI. С начала текущего года по сентябрь включительно выручка X превысила $2 млрд, как сообщают источники, знакомые с отчётностью компании, которая не размещается публично.

По словам источника, наблюдаются некоторые признаки улучшения финансового положения X. По крайней мере, прибыль до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации (EBITDA) в третьем квартале выросла до $454 млн, превысив прошлогоднюю на 16 %. Кроме того, выручка компании во втором квартале также выросла в годовом сравнении, что указывает на формирование устойчивой положительной динамики.

Исторически X получала основную часть выручки от рекламы, но в этой сфере в последние годы не было стабильности. Сперва от площадки стали отворачиваться рекламодатели на фоне резких высказываний Илона Маска, потом нанятая им генеральный директор Линда Яккарино (Linda Yaccarino) пыталась исправить ситуацию, но покинула компанию в этом году. Какую часть выручки X сейчас обеспечивает реклама, не уточняется. В любом случае, то уровня выручки 2022 года, когда Twitter ещё была независимой компанией, нынешней X ещё далеко, поскольку во втором квартале того года соответствующий показатель достигал $1,18 млрд.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Из X уволился главный кандидат на пост главы соцсети — он смог проработать с Маском всего 10 месяцев
Империя Маска трещит по швам: Tesla и xAI за год потеряли множество ценных специалистов
Финансовый директор xAI покинул компанию всего после нескольких месяцев работы
Учёные подтвердили, что социальные сети вредят детскому мозгу и развивают СДВГ
В Instagram✴ теперь можно настраивать алгоритмы Reels под свои предпочтения
Facebook✴ стал похож на Instagram✴ — Meta✴ провела масштабный редизайн главного приложения
Теги: twitter x, илон маск, финансы, социальные сети
twitter x, илон маск, финансы, социальные сети
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.