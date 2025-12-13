Сегодня 13 декабря 2025
Крупнейшие производители полупроводников в нарастили выручку на 8,1 % в третьем квартале, а TSMC укрепила лидерство

Мировая полупроводниковая отрасль по итогам III квартала 2025 года продолжила рост, чему способствовали высокий спрос на ИИ-чипы и новые компоненты для потребительской электроники, сообщают аналитики TrendForce. Значительная часть выручки пришлась на технологии 7 нм и тоньше; китайские производители расширили бизнес за счёт диверсификации цепочки поставок. Общая выручка десяти крупнейших производителей чипов последовательно увеличилась на 8,1 % и составила $45,1 млрд.

Источник изображения: tsmc.com

На фоне геополитических проблем ожидания относительно спроса в 2026 году стали более осторожными; на себестоимость продукции, кроме того, активно влияют дефицит DRAM и ежеквартальное повышение цен с середины 2025 года. К концу года автомобильный и промышленный сегменты готовятся возобновить пополнение запасов, но едва ли загрузка мощностей в текущем квартале покажет значительный рост. Проще говоря, на IV квартал прогнозируется значительное замедление роста выручки у десяти крупнейших компаний.

Лидер отрасли TSMC сообщила, что значительную часть её выручки составили сегменты смартфонов и высокопроизводительных вычислений. Apple активно накапливала запасы для новых iPhone, а продукция на архитектуре Nvidia Blackwell вышла на пик массового производства; по сравнению с предыдущим кварталом выросли объёмы поставок кремниевых пластин и средняя цена продажи. TSMC нарастила выручку на 9,3 % до более чем $33 млрд; рыночная доля компании выросла до 71 %.

Полупроводниковое производство Samsung в минувшем квартале увеличило загрузку мощностей, но на выручку это повлияло не очень сильно. Продажи почти не изменились и составили $3,184 млрд при доле 6,8 % рынка, и это второе место. На третьем оказалась китайская SMIC, которая увеличила загрузку производственных мощностей и нарастила выручку на 7,8 % квартал к кварталу до $2,382 млрд.

Источник изображения: trendforce.com

Четвёртое место — тайваньская UMC, которая удачно сыграла на спросе на периферийные чипы для новых смартфонов и ноутбуков, а также на заказах от клиентов из Европы и США. Компания нарастила производственные мощности на зрелых техпроцессах, что привело к росту выручки на 3,8 % до без малого $1,98 млрд при доле рынка 4,2 %. Увеличила поставки кремниевых пластин GlobalFoundries — ей на руку сыграло пополнение запасов клиентов в связи с запуском новых смартфонов и ПК. Но из-за единовременной корректировки средней цены продажи выручка компании за квартал почти не изменилась и осталась на том же уровне в $1,69 млрд. Производитель сохранил за собой пятое место, но из-за усилившейся конкуренции его доля рынка сократилась до 3,6 %.

Занявшая шестое место HuaHong Group доложила о выручке более $1,21 млрд при доле рынка 2,6 %. Её дочерняя компания HHGrace нарастила мощности по производству 12-дюймовых пластин и во второй половине года увеличила поставки более дорогой продукции — показали рост поставки и средняя цена продажи. Седьмой стала Vanguard с выручкой $412 млн, и это на 8,9 % больше, чем кварталом ранее. У компании снизились объёмы заказов на DDIC (драйверы дисплеев), но выросли на схемы управления питанием (PMIC).

Nexchip, восьмая, продемонстрировала рост на 12,7 % до $409 млн. Его обеспечили высокий спрос на потребительские DDIC, PMIC и сенсоры для камер (CIS); расширилась доля китайских клиентов. Tower нарастила выручку на 6,5 % до $396 млн, но опустилась на девятое место — не помогли ни рост загрузки мощностей, ни увеличение объёмов поставок. Наконец, десятой стала PSMC, которая удачно воспользовалась ростом спроса на пластины для DRAM и улучшение ценообразования на полупроводниковом производстве — выручка увеличилась на 5,2 % до $363 млн.

