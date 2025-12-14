В этом году мировой рынок электромобилей и гибридов вырос на 21 %, но Северная Америка не поддержала тенденцию

На домашнем рынке США компания Tesla продолжает считаться лидирующим поставщиком электромобилей, но сочетание политических факторов привело к тому, что в текущем году в Северной Америке было продано на 1 % меньше электромобилей и гибридов, чем за аналогичный период прошлого года. При этом мировой рынок в целом вырос на 21 %.

Статистику Benchmark Mineral Intelligence за период с января по ноябрь текущего года включительно приводит ресурс Electrek. Во всём мире за это время было реализовано 18,5 млн электромобилей и подзаряжаемых гибридов, что превышает прошлогодний результат на 21 %. Лидером по темпам роста оказалась Европа, которая прибавила 36 % на направлении аккумуляторных электромобилей и 39 % в сегменте подзаряжаемых гибридов. В общей сложности европейские продажи выросли на 33 % до 3,8 млн машин.

По данным источника, в США ноябрьские продажи электрифицированных машин с возможностью зарядки от сети выросли по сравнению с октябрём, когда наблюдался провал после активных сентябрьских продаж. В первый месяц осени американское правительство прекратило субсидировать покупку электромобилей некоторым категориям граждан, которые могли получить до $7500 налогового вычета. Ноябрьские продажи в США выросли у Kia (на 30 %), Hyundai (на 20 %) и Honda (на 11 %), но в целом они шли гораздо хуже того периода, когда действовали субсидии. Администрация Трампа ввела некоторые послабления по темпам снижения среднего расхода топлива для продаваемых в США автомобилей, поэтому необходимость скорейшего перехода на гибриды и электромобили заметно ослабла, что и сказалось на спросе.

Китай остаётся крупнейшим рынком электромобилей и подключаемых к сети гибридов, здесь за 11 месяцев текущего года продажи выросли на 19 % до 11,6 млн машин. В ноябре в отдельности продажи увеличились на 3 % в годовом и на 4 % в последовательном сравнении. Лидер местного рынка BYD активно наращивает экспорт, по итогам ноября отправив за пределы страны 131 935 машин. Это заметно выше предыдущего максимума в 90 000 машин, достигнутого в июне. С начала текущего года объём продаж продукции этой марки в Европе выросли более чем в четыре раза до 200 000 машин. В Юго-Восточной Азии они увеличились вдвое, а в далёкой Южной Америке поднялись более чем на 50 %. Во всём остальном мире за 11 месяцев этого года было продано 1,5 млн подключаемых гибридов и электромобилей, что на 48 % больше аналогичного периода прошлого года.