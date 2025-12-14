Прокуроры 20 штатов США подали в суд на администрацию Трампа из-за сбора на рабочую визу H-1B в $100 тысяч

В США подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа (Donald Trump) в связи с введением сбора в $100 тыс. за подачу заявлений на рабочую визу H-1B для высококвалифицированных иностранных специалистов. Генеральные прокуроры 20 штатов, включая Калифорнию и Нью-Йорк направили в федеральный суд иск с требованием признать указ Трампа незаконным и заблокировать его исполнение.

Как сообщает The New York Times, в качестве главных истцов в этом иске, поданном в минувшую пятницу в окружной суд США по округу Массачусетс, указаны Калифорния и Массачусетс.

Согласно данным Службы гражданства и иммиграции США (USCIS), базирующиеся в Калифорнии технологические компании, включая Meta✴, Google и Apple, были в этом году одними из крупнейших работодателей — участников визовой программы H-1B, которая позволяет им нанимать иностранных работников со специализированными навыками для работы в сферах, где невозможно найти американских работников с аналогичной квалификацией. Эту программу также используют средние и высшие учебные заведения США для привлечения преподавателей и исследователей.

«Визовый сбор в размере $100 тыс. является разрушительным для всех штатов, включая Калифорнию, и угрожает качеству образования, здравоохранения и других основных услуг, доступных нашим жителям», — отметил в своём заявлении генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта (Rob Bonta).

Ранее, в октябре профсоюзы и представители медицинских и религиозных организаций в США подали аналогичный иск в Окружной суд Калифорнии с требованием блокировать данные изменения в иммиграционном законодательстве страны, утверждая, что этот сбор нанесёт ущерб больницам, церквям, школам и малому бизнесу.

Помимо Калифорнии, Массачусетса и Нью-Йорка иск подписали генпрокуроры таких штатов, как Аризона, Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Иллинойс, Мэриленд, Мичиган, Миннесота, Невада, Северная Каролина, Нью-Джерси, Орегон, Род-Айленд, Вермонт, Вашингтон и Висконсин.