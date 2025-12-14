Сегодня 14 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости рынок IT Прокуроры 20 штатов США подали в суд на ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Прокуроры 20 штатов США подали в суд на администрацию Трампа из-за сбора на рабочую визу H-1B в $100 тысяч

В США подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа (Donald Trump) в связи с введением сбора в $100 тыс. за подачу заявлений на рабочую визу H-1B для высококвалифицированных иностранных специалистов. Генеральные прокуроры 20 штатов, включая Калифорнию и Нью-Йорк направили в федеральный суд иск с требованием признать указ Трампа незаконным и заблокировать его исполнение.

Источник изображения: Global Residence Index/unsplash.com

Источник изображения: Global Residence Index/unsplash.com

Как сообщает The New York Times, в качестве главных истцов в этом иске, поданном в минувшую пятницу в окружной суд США по округу Массачусетс, указаны Калифорния и Массачусетс.

Согласно данным Службы гражданства и иммиграции США (USCIS), базирующиеся в Калифорнии технологические компании, включая Meta, Google и Apple, были в этом году одними из крупнейших работодателей — участников визовой программы H-1B, которая позволяет им нанимать иностранных работников со специализированными навыками для работы в сферах, где невозможно найти американских работников с аналогичной квалификацией. Эту программу также используют средние и высшие учебные заведения США для привлечения преподавателей и исследователей.

«Визовый сбор в размере $100 тыс. является разрушительным для всех штатов, включая Калифорнию, и угрожает качеству образования, здравоохранения и других основных услуг, доступных нашим жителям», — отметил в своём заявлении генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта (Rob Bonta).

Ранее, в октябре профсоюзы и представители медицинских и религиозных организаций в США подали аналогичный иск в Окружной суд Калифорнии с требованием блокировать данные изменения в иммиграционном законодательстве страны, утверждая, что этот сбор нанесёт ущерб больницам, церквям, школам и малому бизнесу.

Помимо Калифорнии, Массачусетса и Нью-Йорка иск подписали генпрокуроры таких штатов, как Аризона, Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Иллинойс, Мэриленд, Мичиган, Миннесота, Невада, Северная Каролина, Нью-Джерси, Орегон, Род-Айленд, Вермонт, Вашингтон и Висконсин.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Глава Nvidia заверил сотрудников, что будет платить по $100 000 за выдачу виз H-1B для них
Китай попытается сманить талантливых инженеров, которым дорогие визы закрыли путь в США
Европа начала заманивать иностранных инженеров после подорожания рабочих виз в США
Oracle затягивает со строительством некоторых ЦОД для OpenAI
Ещё $70 млрд на чиповую независимость: Китай готовит новые вливания в полупроводниковую отрасль
Китайская «маленькая Nvidia» начала отговаривать инвесторов от бездумного вливания денег в её акции
Теги: виза, сша, судебный иск
виза, сша, судебный иск
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.