«Как обезьяны»: глава Figure AI о кошмаре ручного отбора лавины низкопробных резюме

Стартап Figure AI, разрабатывающий универсальных роботов-гуманоидов с искусственным интеллектом, стал объектом беспрецедентного интереса со стороны соискателей. Однако, несмотря на десятки тысяч откликов, компания нанимает лишь единицы сотрудников, а её основатель признался, что их отбор превратился в изнурительную рутину.

За три года с момента основания в 2022 году стартап Figure AI получил почти 176 000 заявок на трудоустройство, но нанял лишь около 425 человек. Как пишет Business Insider, это означает, что шансы устроиться в компанию составляют менее 0,25 %, что делает её отбор строже, чем в любом университете «Лиги плюща» (Ivy League), и даже у Калифорнийского технологического института (Caltech) этот показатель равен 3 %.

Основатель и генеральный директор Figure AI Бретт Адкок (Brett Adcock) опубликовал эти данные в соцсети X, добавив, что подавляющее большинство представленных работ являются «ерундой». Тем не менее, даже отсеивание таких заявок требует огромных усилий: по его словам, в системе отслеживания кандидатов (ATS) на каждое резюме уходит минимум 20 секунд. «Мы просматриваем их одно за другим, как обезьяны и это невероятно утомительно», — написал он.

Адкок признал, что текущий процесс не масштабируется — компания тонет в волне низкокачественных заявок, и предположил, что, возможно, придётся создать специальную модель искусственного интеллекта, которая будет автоматически фильтровать резюме. Необходимость в ИИ для найма людей в компанию, создающую ИИ-роботов, по сути отражает более широкую тенденцию: рынок труда в технологическом секторе перегружен, средняя вакансия сегодня получает около 242 откликов (по данным Greenhouse), и подача заявок всё чаще сравнивается с «направлением резюме в чёрную дыру».

Недавно Figure AI привлекла свыше $1 млрд в раунде серии C при оценке в $39 млрд и на текущий момент находится в самом ажиотажном сегменте, где за специалистов по ИИ и робототехнике идёт настоящая война с такими гигантами как Meta✴ и OpenAI, которые предлагают талантам пакеты выплат, достигающих сотен миллионов долларов. Чтобы привлечь лучших, стартапы предлагают не только доли, но и статус сооснователя или свободу для исследований — то, что крупные корпорации редко могут предоставить.