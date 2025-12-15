Сегодня 15 декабря 2025
После запрета на доступ подростков к социальным сетям в Австралии на практике мало что изменилось

На прошлой неделе Австралия столкнулась с важным прецедентом в форме введения запрета на доступ граждан, не достигших возраста 16 лет, к десяти социальным сетям, наиболее популярным в стране. Как утверждает CNN, большинству заинтересованных пользователей хватило 24 часов, чтобы сохранить доступ к нужным социальным сетям, и не всегда для этого требовались какие-то ухищрения.

Источник изображения: Emma Brooks, CNN

Источник изображения: Emma Brooks, CNN

Некоторые из опрошенных CNN австралийских подростков вообще признались, что первоначально указали более раннюю дату рождения при регистрации в социальных сетях, поэтому их учётные записи под автоматическую блокировку не попали. Кому-то пришлось воспользоваться помощью родителей или более старших товарищей для восстановления доступа к социальным сетям, причём для верификации возраста нередко используются сгенерированные ИИ фото и видео владельцев аккаунта, которым на самом деле нет 16 лет, требуемых новым австралийским законом.

Подростки также заготовили новые номера телефонов на тот случай, если им придётся повторно осуществлять регистрацию при блокировке прежних учётных записей, но по факту последние пока продолжают работать. Аудитория при этом не столь однородна в своих предпочтениях, и доступом к каким-то социальным сетям отдельные пользователи готовы пожертвовать. Некоторые подростки довольно сильно привязаны к определённым ресурсам, которые полностью заменяют им прочие каналы получения информации, включая телевидение и печатную прессу.

Восемнадцатилетний основатель новостного канала 6 News Лео Пуглиси (Leo Puglisi) утверждает, что его ресурс вообще мог бы не появиться, если бы на момент его создания в Австралии действовал нынешний запрет, поскольку развитием канала он занимался с 11-летнего возраста, и сейчас над его поддержанием работает команда из девяти журналистов, которые ещё учатся в школе. Как подчеркнул основатель канала, запрет нацелен на 15-летних подростков, а не пятилетних детей — первым при этом закон формально позволяет работать не полный день, признавая их вполне дееспособными и самостоятельными личностями.

Для основателя компании Glossy Boys Лукаса Лейна (Lucas Lane), которому уже исполнилось 16 лет, запрет на доступ подростков к социальным сетям в Австралии грозит большими потерями, поскольку свою продукцию она продвигает как раз через соответствующие каналы. В 13-летнем возрасти Лукас с неудовольствием обнаружил, что не может приобрести по месту жительства чёрный лак для ногтей, и тогда в его голове созрела бизнес-идея по организации продаж профильной косметики для любителей активного образа жизни. Запрет на социальные сети среди подростков лишает компанию Glossy Boys основного канала продаж.

Так или иначе, контроль за соблюдением закона в Австралии будет неизбежно усиливаться, а потому многие подростки обеспокоены перспективой планомерной утраты доступа к любимым социальным сетям. У многих из них в облачном хранилище остаются огромные массивы личных данных, которые скачать не представляется возможным, а потерять было бы жалко. Одна из опрошенных CNN пользователей социальных сетей — 14-летняя Люси Брукс (Lucy Brooks), признаёт необходимость ограничения присутствия подростков в социальных сетях, но считает разумным контроль за продолжительностью их использования, а не полный запрет. Часа или двух в день было бы вполне достаточно для сохранения справедливого баланса, по её мнению.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
австралия, запрет, подростки, социальные сети
