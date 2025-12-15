Сегодня 15 декабря 2025
Возможность исправить ошибки прошлого: разработчики ремейка «Готики» рассказали, как изменят сюжет

Издательство THQ Nordic и разработчики из барселонской студии Alkimia Interactive представили новый закулисный ролик о создании ремейка культовой фэнтезийной ролевой игры «Готика» (Gothic) от Piranha Bytes.

Источник изображений: THQ Nordic

Новый эпизод дневника разработки ремейка «Готики» посвящён проработке истории. По словам главы Alkimia Райнхарда Полличе (Reinhard Pollice), основной сюжет игры трогать не стали, но углубили его дополнительным контентом и системами.

В частности, мир и персонажи будут более активно реагировать на важные события (вроде призыва Спящего) и даже исходы конкретных побочных квестов. В заданиях появилось больше опций и вариативности.

Для орков в ремейке придумали собственный язык

Для орков в ремейке придумали собственный язык

Старший гейм-дизайнер Давид Диас (David Diaz) заявил, что с учётом всех нововведений побочного контента в ремейке оказалось на 20−25 % больше, чем было в оригинальной Gothic. В плане истории «игра будет значительно больше».

Для некоторых разработчиков ремейк стал возможностью исправить ошибки прошлого. Сценарист «Готики» Маттиас Филлер (Mattias Filler) был рад присоединиться к проекту, потому что «не так уж часто получаешь в жизни второй шанс».

Посвящённый истории дневник разработки ремейка «Готики» длится 13 минут и, помимо повествовательных откровений, содержит новые кадры игрового процесса. На YouTube ролик сопровождается русскими субтитрами.

Релиз ремейка «Готики» ожидается в начале 2026 года на PC (Steam, GOG), PS5, Xbox Series X и S. Недавно в Alkimia Interactive показали и рассказали, как прокачали боевую систему благодаря отзывам игроков.

gothic remake, alkimia interactive, thq nordic, ролевая игра
