«Яндекс Карты» научились вести по маршруту даже без стабильного GPS

Сервис «Яндекс Карты» получил крупное обновление для навигации в зонах с проблемами геопозиционирования. В частности, в нём был добавлен новый режим «По шагам», в котором маршрут изображается в виде последовательности маневров, которую можно «листать». Кроме того, в случае, если нет полной уверенности в точности геопозиции, приложение предложит пользователю уточнить локацию вручную.

Новый режим поможет водителям сориентироваться на маршруте при появлении проблем с сигналом GPS. Маршрут делится на этапы-маневры, на каждом из которых указаны направление движения, расстояние и ориентир, например, «улица Ленина». После завершения маневра водитель для перехода к следующему «пролистывает» его нажатием кнопки.

В режиме «По шагам» вид карты не меняется в зависимости от геолокации, поэтому маршрут не перестраивается каждый раз с изменением сигнала GPS. В него можно перейти сразу после построения маршрута. Сервис предупредит, если сигнал восстановится и предложит перейти в обычный режим навигации.

По словам Артема Звягина, старшего менеджера продукта команды навигации в «Яндекс Картах», новый режим позволяет пользователям ориентироваться и продолжать движение по маршруту даже в условиях нестабильного сигнала GPS.

Также была улучшена работа обычного режима. Чтобы уточнить позицию пользователя, теперь используются все доступные сигналы — от мобильной сети до Wi-Fi и GPS. Если же нет уверенности, что сведения о локации точные, сервис предложит пользователю установить свое местоположение вручную. При этом положение карты зафиксируется и не будет зависеть от сигнала GPS. После этого «Яндекс Карты» работают как обычно, позволяя строить маршрут из указанной точки.